Giusina in cucina | Ricetta plumcake di pane di Giusina Battaglia

Nella serie televisiva Giusina in cucina, dedicata alla cucina siciliana preparata in modo semplice e casalingo, andata in onda sabato 20 gennaio sul canale 33, Giusina Battaglia, giornalista ed appassionata di cucina, ha condiviso la sua ricetta del plumcake di pane. Questa deliziosa pietanza può essere trovata nel suo nuovo libro di ricette, recentemente pubblicato, o sul suo sito web, giusinaincucina.com.

La ricetta richiede pochi ingredienti ed è molto semplice da preparare. Per realizzare il plumcake di pane, occorrono un filone di pane raffermo, 100 grammi di salame, 150 grammi di provola affumicata, parmigiano grattugiato, un uovo, 30 ml di latte, sale e olio extravergine di oliva.

Il procedimento per preparare il plumcake di pane è il seguente: innanzitutto, tagliare il filone di pane raffermo a fette spesse circa un centimetro. Successivamente, inumidire le fette di pane nel latte e disporle in uno stampo da plumcake precedentemente unto con olio, lasciando uno spazio di un paio di centimetri tra una fetta e l’altra. Tra le fette di pane, inserire il salame affettato e la provola a fette. A parte, sbattere un uovo con abbondante parmigiano grattugiato e un po’ di latte. Versare questa miscela sulle fette di pane farcite. Infine, mettere lo stampo in forno preriscaldato a 180-200°C per 15-20 minuti.

Questa ricetta del plumcake di pane proposta da Giusina Battaglia è un modo creativo per utilizzare il pane raffermo in modo gustoso. Il risultato è un plumcake dal sapore rustico e genuino, ideale da gustare come antipasto o come accompagnamento a piatti a base di carne o pesce.

Se siete interessati a scoprire altre ricette proposte da Giusina in cucina, potete consultare il suo nuovo libro o visitare il suo sito web, giusinaincucina.com.

