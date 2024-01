Max Biaggi: età, figli, incidente, capelli, ex moglie, compagna

Max Biaggi è un famoso pilota motociclistico italiano di grande successo. Oggi, sabato 20 gennaio 2024, sarà ospite nel salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque, nel programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Nato a Roma il 26 giugno 1971, Max Biaggi è un uomo di 52 anni e del segno zodiacale del Cancro. È conosciuto in tutto il mondo per essere uno degli sportivi più famosi nel panorama dello sport. È considerato uno dei piloti più vittoriosi della sua generazione, avendo vinto quattro volte il campionato del mondo nella categoria 250 e due volte il campionato del mondo Superbike. Durante la sua carriera ha partecipato a un totale di 215 gare ufficiali.

Fin da bambino, Max Biaggi era interessato al calcio, ma a 17 anni gli è stata regalata una minimoto e da lì ha iniziato a partecipare a piccole competizioni. A 18 anni ha disputato le sue prime gare nella categoria 125 cc e un anno dopo è diventato campione. Il suo talento nel mondo delle corse moto è emerso in modo significativo e ha continuato a ottenere importanti vittorie e a diventare uno dei piloti più famosi nel panorama mondiale.

Nel 2012, Max Biaggi ha annunciato il suo ritiro dal mondo delle corse. Nel 2017, durante una sessione di allenamento sul circuito Il Sagittario a Latina, è stato coinvolto in un brutto incidente che gli ha causato un trauma cranico. È stato costretto a letto per molto tempo e ha dichiarato che quell’incidente ha cambiato il suo modo di vedere e vivere la vita. Ha deciso di eliminare le cose ritenute superflue e di ritirarsi definitivamente dall’agonismo.

Oltre alla sua carriera professionale nel mondo delle corse, Max Biaggi è anche molto conosciuto per la sua vita privata e per i suoi legami sentimentali. È stato legato a Naomi Campbell per un certo periodo e successivamente ha avuto una relazione importante con Eleonora Pedron. Da questa relazione sono nati due figli, Angelica nel 2009 e Leon Alexander nel 2010. Nonostante siano rimasti insieme per undici anni, la coppia non si è mai sposata.

Dopo la fine della relazione con Eleonora Pedron, Max Biaggi ha avuto una relazione con Bianca Atzei, ma anche questo amore è finito. La cantante ha sofferto molto per la fine di questa storia.

In conclusione, Max Biaggi è un pilota motociclistico di grande successo, con un palmares di vittorie impressionante. Dopo il suo ritiro dalle corse, ha affrontato un brutto incidente che gli ha fatto riconsiderare la sua vita. Oltre alla sua carriera professionale, è anche noto per i suoi legami sentimentali, avendo avuto relazioni importanti con Naomi Campbell, Eleonora Pedron e Bianca Atzei.

