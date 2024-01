Max Biaggi fidanzata: chi è? età, lavoro della giovanissima

Max Biaggi è un famoso campione e pilota di motociclette, conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese sportive. Oggi sarà ospite del programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque. Oltre alle sue gesta sulle piste, Biaggi è stato spesso protagonista sulle pagine dei giornali di gossip per la sua vita sentimentale. Tuttavia, con il passare del tempo, è diventato molto riservato riguardo alla sua vita privata.

Attualmente si vocifera che la nuova fidanzata del pilota sia Virginia De Masi, una giovane donna che ha addirittura 29 anni meno di lui. La coppia è stata paparazzata durante una vacanza a Formentera e sembra che siano inseparabili e molto innamorati. Virginia De Masi è una ballerina napoletana e sembra che tra loro sia scoccato il vero amore. Nonostante la differenza di età, che per molti potrebbe essere un problema, i due sembrano affiatati e felici insieme.

Le foto scattate durante la vacanza mostrano una coppia molto affiatata e innamorata. La giovane ballerina ha dichiarato a un giornale di cercare un uomo di carattere e cultura, ma che abbia anche i “cosiddetti attributi”. Resta da vedere se l’amore tra loro durerà nel tempo.

Prima di questa relazione con Virginia De Masi, Biaggi è stato legato per cinque anni a Francesca Semenza. Tuttavia, la loro storia d’amore è finita improvvisamente, ma entrambi hanno trovato la forza di voltare pagina e andare avanti. Prima di Francesca, il pilota è stato legato a Bianca Atzei, una cantante che ha raccontato come Biaggi l’abbia lasciata all’improvviso senza più avere alcun contatto.

