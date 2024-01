Stefano De Martino: età, carriera, Belèn Rodriguez, figlio, Amici

Stefano De Martino è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo italiano. Nato il 3 Ottobre 1989 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, De Martino ha sempre avuto una grande passione per la danza, influenzato anche dalla carriera di suo padre come ballerino. Fin da giovane ha seguito il suo sogno nel mondo della danza, studiando presso il Broadway Dance Center di New York e danzando con la rinomata coreografa Macia Del Prete e la Oltre Dance Company.

Nel 2007, De Martino partecipa al talent show “Amici di Maria De Filippi”, dove pur non vincendo il programma, si aggiudica la categoria ballo e firma un contratto con il Complexions Contemporary Ballet. Nel corso degli anni, ha continuato a partecipare ad Amici, diventando ballerino professionista e ottenendo ruoli di rilievo nelle coreografie dello spettacolo.

Oltre alla sua carriera da ballerino, De Martino ha intrapreso anche quella da conduttore televisivo. Nel 2015, ha condotto il programma “Pequenos Gigantes” e successivamente “Selfie – Le cose cambiano”. Nel 2018, è stato inviato in Honduras per partecipare a “L’Isola dei Famosi”. A partire dal 2019, De Martino ha cambiato rete televisiva e si è unito alla Rai come conduttore di programmi come “Stasera tutto è possibile”, “Made in Sud” e “Bar Stella”.

La vita personale di De Martino è stata spesso al centro del gossip, soprattutto a causa della sua relazione con Belén Rodriguez, una nota showgirl argentina. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione ad Amici, quando De Martino era ancora fidanzato con Emma Marrone. Nonostante abbiano sempre negato di essersi traditi reciprocamente, la loro storia d’amore ha suscitato molte polemiche.

Nel 2013, Belén Rodriguez ha annunciato di essere incinta del loro primo figlio, Santiago. I due si sono sposati nello stesso anno e hanno vissuto insieme fino al 2015, quando è stata annunciata la loro separazione. Secondo le dichiarazioni di Belén, la rottura è stata causata da un amore in cui si sono bruciate troppo le tappe. Nonostante la separazione, nel corso degli anni, De Martino e Rodriguez hanno cercato più volte di ricominciare la loro relazione.

Tuttavia, a causa di presunti tradimenti, la loro storia d’amore è stata turbolenta e ha subito diverse interruzioni. Nonostante tutto, i due hanno cercato di costruire una famiglia insieme, anche dopo la nascita della seconda figlia di Belén, avuta da un altro uomo. Alla fine, però, non sono riusciti a superare le difficoltà e hanno deciso di separarsi definitivamente.

Stefano De Martino è ancora un personaggio noto e apprezzato nel mondo dello spettacolo italiano. Oltre alla sua carriera da ballerino e conduttore televisivo, è famoso anche per la sua vita personale, che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Nonostante le difficoltà, De Martino continua a lavorare nel mondo dello spettacolo e ad essere una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano.

