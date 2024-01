Al Bano, chi è: età, vita privata, moglie, figli e carriera

Al Bano, noto anche come Albano Antonio Carrisi, è un famoso cantautore e personaggio televisivo italiano, considerato un’icona nel mondo dello spettacolo. Iniziamo ad esplorare la vita di questa leggenda della musica italiana.

Albano Carrisi è nato e cresciuto a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 20 maggio 1943, e attualmente ha 80 anni. Figlio di Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino, una coppia di coltivatori, è anche il fratello maggiore del cantautore Franco Carrisi, noto come Kocis. Fin da giovane, Al Bano ha dimostrato una grande passione per la musica, suonando la chitarra e cantando stornelli e canzoni della sua terra d’origine.

Il 26 luglio 1970, Al Bano ha sposato la celebre Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. Dopo aver interrotto la loro collaborazione musicale, nel febbraio 1999, Al Bano si è separato legalmente dalla moglie dopo 29 anni di matrimonio. In seguito, ha avuto una relazione con Loredana Lecciso, con cui ha convissuto a partire dal 2001. Tuttavia, nel 2018, Al Bano e Loredana hanno annunciato la loro separazione.

Da Romina, Al Bano ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Purtroppo, la figlia maggiore, Ylenia, è scomparsa in circostanze misteriose il 1º gennaio 1994 a New Orleans. Con Loredana, invece, Al Bano ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Jr., detto Bido.

La carriera di Al Bano è iniziata quando si è trasferito da Puglia a Milano all’età di 17 anni. Ha attirato l’attenzione per le sue doti canore mentre lavorava al ristorante Il dollaro. Ha pubblicato il suo primo disco, che lo ha portato al cinema con il film “Nel sole” nel 1967, grazie al grande successo della sua omonima canzone. Questo film ha segnato l’inizio di una collaborazione produttiva e di un grande amore con Romina Power, che sarebbe diventata sua moglie e madre dei suoi figli. Al Bano ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 15 volte, ha creato 11 album originali e 13 di cover, ed è apparso in 10 film per il cinema e due serie televisive.

Oltre alla sua carriera musicale, Al Bano è stato protagonista di numerosi programmi televisivi dagli anni ’70 fino ad oggi. Ha anche scritto otto libri e si è dedicato alla produzione di vino nel suo paese natale. Negli ultimi anni, è stato ospite in diverse trasmissioni televisive, come “Il cantante mascherato”, “Amici 2020”, “The Voice of Italy” e “L’Isola dei Famosi”. Nel 2021, ha partecipato al programma “Ballando con le Stelle”.

Un momento molto atteso è l’8 febbraio 2023, quando Al Bano si esibirà come ospite al Festival di Sanremo insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, interpretando i loro più grandi successi.

In conclusione, Al Bano è una vera e propria leggenda della musica italiana, con una carriera di successo che si estende per decenni. La sua vita personale è stata segnata da relazioni importanti e dalla tragedia della scomparsa della figlia maggiore. Nonostante tutto, Al Bano ha continuato a dedicarsi alla sua passione per la musica e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo italiano.

Continua a leggere su MediaTurkey: Al Bano, chi è: età, vita privata, moglie, figli e carriera