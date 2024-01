età, com’è oggi, Verissimo, malattia, figli, fidanzata

Costantino Vitagliano è un personaggio molto popolare in Italia, soprattutto per il suo ruolo di corteggiatore e tronista nel programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Negli ultimi anni, però, sembrava essere sparito dal radar pubblico, in parte a causa di una malattia che ha limitato la sua carriera televisiva. Tuttavia, il 21 gennaio 2024, è apparso come ospite nel programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Nato a Milano il 10 giugno 1974, Costantino Vitagliano ha origini campane. Cresciuto a Calvairate, ha svolto vari lavori dopo la scuola, tra cui commesso, elettricista, ragazzo immagine e spogliarellista. Ha avuto i suoi primi approcci televisivi come “valletto” in alcune televisioni locali, come Antennatre.

La svolta nella vita di Costantino è avvenuta nel 2003, quando è diventato corteggiatore e successivamente tronista nel programma Uomini e Donne. Questa esperienza gli ha garantito grande popolarità e lo ha reso uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Durante quel periodo, ha avuto una relazione tumultuosa con Alessandra Pierelli. Successivamente, ha preso parte a vari programmi televisivi, principalmente su reti Mediaset, come inviato di Stranamore nel 2006 e 2007. Inoltre, nel corso degli anni, ha partecipato a diversi film, tra cui Troppo Belli nel 2005. Dal 2015, lavora come formatore di personal shopper.

Costantino ha partecipato anche alla prima edizione del Grande Fratello VIP, ma è stato eliminato molto presto, già alla seconda puntata. Ha avuto anche diverse relazioni sentimentali, tra cui quella con Linda Santaguida, che ha definito la più difficile e non terminata bene. Poi si è legato a Elisa Mariani, con la quale ha avuto una figlia di nome Ayla nel 2015, ma la relazione è presto finita. Attualmente, è fidanzato con la modella e influencer Irene Casartelli.

Attraverso il suo account Instagram, Costantino ha rivelato di essere affetto da una malattia che gli ha causato forti dolori alla schiena. Tuttavia, non ha specificato di quale malattia si tratti e ha dichiarato di non saperlo ancora, ma che ci saranno vari tentativi per scoprirlo. Questa malattia ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera televisiva, ma Costantino ha continuato a essere attivo sui social media, condividendo aggiornamenti sulla sua vita e interagendo con i suoi follower.

Nonostante le difficoltà legate alla malattia, Costantino è riuscito a mantenere una certa popolarità e il suo ritorno in televisione come ospite nel programma Verissimo ne è stata la prova. La sua storia e la sua determinazione nel affrontare le sfide personali hanno ispirato molti fan che lo hanno sostenuto nel corso degli anni. Nonostante gli alti e bassi della sua carriera, Costantino Vitagliano rimane un personaggio amato e seguito dal pubblico italiano.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, com’è oggi, Verissimo, malattia, figli, fidanzata