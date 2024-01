età, malattia, patrimonio, marito, figli, dove abita, Verissimo

Iva Zanicchi, una delle figure femminili più attive nell’ambito televisivo, ha avuto un passato da cantante di successo, vincendo per tre volte il Festival di Sanremo. Oltre alla sua carriera di cantante, è anche riconosciuta come conduttrice di vari programmi, tra cui il popolare format “Ok, il prezzo è giusto”, che ha presentato per quasi 15 anni. La personalità di Iva Zanicchi è caratterizzata da una grande grinta e determinazione, che ha dimostrato anche nel suo coinvolgimento in politica.

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio ed è attualmente di 84 anni. Fin da bambina ha dimostrato interesse per il canto e ha sviluppato una voce potente e ben impostata. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’60, facendo la sua prima apparizione televisiva nel programma “Voci Nuove Disco d’Oro” nel 1961. L’anno successivo ha iniziato a prendere lezioni di canto e nel 1963 ha pubblicato il suo primo disco, che includeva canzoni come “Zero in amore” e “Come un tramonto”. Ha continuato a pubblicare altri successi come “Come ti vorrei”.

Il suo debutto al Festival di Sanremo risale al 1965 con la canzone “I tuoi anni più belli”. Due anni dopo, ha vinto il primo Sanremo con la canzone “Non pensare a me”. Nel 1969 ha vinto nuovamente il Festival con la famosa canzone “Zingara”, cantata in duetto con Bobby Solo. Il suo successo nel mainstream è arrivato negli anni ’70, e nel 1974 ha vinto il suo terzo Festival con la canzone “Ciao cara come stai?”.

Negli anni ’80, Iva Zanicchi ha iniziato a dividere il suo tempo tra televisione e musica. Negli anni ’90, si è dedicata principalmente alla televisione, conducendo numerosi programmi di successo, tra cui “Ok, il prezzo è giusto”, che ha condotto fino al 2000. Negli anni successivi, ha continuato a cantare come ospite e opinionista.

Iva Zanicchi ha sempre avuto una forte affiliazione con il partito politico Forza Italia. Ha svolto un ruolo attivo in politica come Eurodeputata per il Partito delle Libertà. Tuttavia, ha deciso di abbandonare la politica nel 2009. Nel 2022, ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo. Due anni prima, ha condotto il programma “D’Iva”, in cui ha celebrato i suoi 60 anni di carriera.

Attualmente, Iva Zanicchi vive in una lussuosa villa nella Brianza insieme al suo compagno Fausto Pinna, con cui è legata dal 1986. Durante la sua giovinezza, è stata a lungo legata ad Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia di nome Michela, nata nel 1967.

In conclusione, Iva Zanicchi è una figura di spicco nell’ambito televisivo e musicale italiano. La sua carriera di successo come cantante e conduttrice televisiva, insieme al suo coinvolgimento in politica, l’hanno resa una delle figure femminili più influenti e amate del panorama italiano. La sua grinta e determinazione l’hanno contraddistinta nel corso degli anni, facendola diventare un’icona per molte persone.

