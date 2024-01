La ricetta della torta di mele di Sal De Riso

Il maestro pasticcere Sal De Riso ha deciso di cimentarsi nella preparazione di uno dei dolci più amati di sempre: la torta di mele. E il risultato non poteva che essere straordinario. La ricetta che vi propongo oggi vi permetterà di ottenere una torta davvero sorprendente, con una base croccante e friabile di pasta frolla e un ripieno morbido e profumato, composto da tante mele incastonate in una torta soffice e umida. Il sapore di questa torta è sorprendentemente buono e la sua preparazione è molto semplice.

Gli ingredienti necessari per questa deliziosa torta sono i seguenti: 100 grammi di farina 00, 25 grammi di fecola, 100 grammi di burro, 135 grammi di zucchero, 75 grammi di uova, 65 grammi di latte e 4 grammi di lievito per dolci. Per la frolla, invece, avrete bisogno di 250 grammi di farina 00, 150 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, 20 grammi di tuorli e 50 grammi di uova. Infine, per il ripieno, vi serviranno 600 grammi di mele, 60 grammi di zucchero e 20 grammi di succo di limone.

Il procedimento per preparare questa torta è molto semplice. Per prima cosa dovete preparare la frolla. In un mixer capiente, mettete il burro morbido insieme allo zucchero e agli aromi e frullate il tutto. Aggiungete le uova intere e i tuorli e continuate a frullare fino ad ottenere un panetto. Avvolgete la frolla nella pellicola e mettetela a riposare in frigorifero per un’ora.

Nel frattempo, dedicatevi alle mele. Pelatele, togliete il torsolo e tagliatele a dadini. Condite le mele con zucchero e succo di limone e mettetele in frigorifero.

Una volta che la frolla ha riposato, passate alla preparazione dell’impasto della torta. Montate le uova intere con lo zucchero fino a renderle spumose e chiare. Aggiungete il burro morbido e montate ancora qualche istante con le fruste. Incorporate le polveri setacciate, alternandole al latte.

Stendete la frolla e usatela per foderare i bordi e il fondo di una tortiera da 26-28 cm. Bucherellate il fondo con una forchetta e versate all’interno l’impasto della torta. Distribuite sopra l’impasto le mele ben scolate da eventuali liquidi formatisi.

Infine, cuocete la torta in forno caldo e statico a 180° per circa 50 minuti. Una volta pronta, sfornate la torta e lasciatela raffreddare prima di servirla.

Seguendo questi semplici passaggi, otterrete una torta di mele deliziosa, proprio come quella preparata dal maestro Sal De Riso. Non vi resta che gustarla e deliziarvi con ogni morso.

Fonte: https://www.ricetteintv.com/la-ricetta-della-torta-di-mele-di-sal-de-riso-video/

