Lucia Annunziata: età, giovane, oggi, marito

Lucia Annunziata, una giornalista e conduttrice televisiva italiana molto famosa, ha recentemente suscitato molta attenzione per le sue dimissioni dalla Rai nel maggio 2023. Oggi, domenica 21 gennaio 2024, sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Nove, dove potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla fine della sua carriera in Rai dopo tanti anni.

Lucia Annunziata è nata a Sarno, in Campania, l’8 agosto 1950, ed attualmente ha 73 anni ed è del segno del Leone. Oltre ad essere una giornalista di successo, è anche una scrittrice e conduttrice televisiva. Ha conseguito una laurea in filosofia, studiando prima all’Università degli Studi di Napoli Federico II e poi all’Università di Salerno.

Dopo aver completato gli studi, Annunziata è stata insegnante alle scuole medie in Sardegna tra il 1972 e il 1974. Dal 1976 è giornalista pubblicista ed è stata corrispondente dagli Stati Uniti per Il Manifesto e successivamente per La Repubblica. Ha continuato a lavorare come corrispondente per La Repubblica dal Medio Oriente ed è poi passata al Corriere della Sera. Ha nuovamente lavorato come corrispondente negli Stati Uniti.

Nel 1995, dopo il suo ritorno in Italia, ha iniziato a condurre “Linea Tre” su Rai Tre. Dal 2003 al 2004 è stata anche Presidente della Rai. Dal 2004 è editorialista per La Stampa e dal 2005 ha condotto “1/2 h” su Rai Tre, un programma che andava in onda la domenica nel primo pomeriggio. Ogni settimana intervistava un personaggio di spicco per mezz’ora. Dopo più di trent’anni di lavoro nella televisione di Stato, ha rassegnato le dimissioni nel maggio 2023.

Dal settembre 2023, Annunziata conduce anche un programma radiofonico su Radio 24 chiamato “Amici e Nemici: L’informazione della settimana”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lucia Annunziata è sposata con Daniel Williams, un giornalista americano. La coppia è molto riservata e preferisce non essere esposta mediaticamente. Si sono sposati a New York e hanno una figlia di nome Antonia, nata nel 1993. Tuttavia, non abbiamo molte informazioni su di lei poiché anche Antonia è molto riservata, proprio come i suoi genitori.

In conclusione, Lucia Annunziata è una giornalista di grande successo e una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. Ha avuto una carriera lunga e ricca di successi, ma ha recentemente lasciato la Rai dopo molti anni di lavoro. La sua apparizione a “Che tempo che fa” potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle sue dimissioni e sulle sue prossime mosse professionali.

