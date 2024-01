Samsung S24, l’intelligenza artificiale arriverà anche su altri modelli

Samsung sta per lanciare il suo nuovo modello di smartphone, il Galaxy S24, dotato di intelligenza artificiale (IA). Questa nuova funzionalità permetterà di sostituire la tradizionale forma di ricerca intelligente. Ma questa innovazione non sarà riservata solo al nuovo modello, infatti, Samsung ha annunciato che l’IA sarà implementata tramite aggiornamenti anche su altri modelli.

Questa scelta ha suscitato molta curiosità fin dal suo annuncio, soprattutto per quanto riguarda il momento effettivo in cui sarà disponibile. L’IA è diventata un aspetto cruciale nella gara tecnologica degli smartphone, con aziende come Google e Apple che hanno sviluppato versioni sempre più avanzate dei propri sistemi operativi, soprattutto per i nuovi modelli di smartphone. Samsung, come principale produttore di smartphone Android nel mercato mondiale, ha dovuto affrontare l’urgenza di innovare e ha prontamente risposto con l’introduzione dell’IA nei suoi dispositivi.

Tra le funzioni più importanti legate all’IA di Samsung, vi è una ricerca più immediata e la possibilità di sviluppare itinerari complessi e diversificati. Inoltre, sarà possibile effettuare traduzioni simultanee tra le lingue, anche durante una conversazione telefonica. Questa funzionalità era considerata fantascienza fino a poco tempo fa, ma grazie all’IA diventerà realtà.

Un’altra caratteristica interessante è la migliorata funzionalità di ricerca da immagini, che sarà arricchita con la funzionalità “Cerchia e cerca”. Questa funzione permetterà di evidenziare gli oggetti da ricercare con un semplice tocco, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale.

L’IA sarà quindi una caratteristica prioritaria sui nuovi modelli di Samsung, a partire dal Galaxy S24. Secondo indiscrezioni, la funzionalità completa dell’IA sarà disponibile entro la prima metà dell’anno, e ci sarà anche un supporto totale per i modelli precedenti di Samsung. I modelli che riceveranno l’aggiornamento includono il Galaxy S23, il Galaxy S23+, il Galaxy S23 Ultra, il Galaxy S23 FE, il Galaxy Tab S9, il Galaxy Tab S9+, il Galaxy Tab S9 Ultra, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5.

In conclusione, Samsung sta per lanciare il Galaxy S24 con l’intelligenza artificiale, che sostituirà la tradizionale ricerca intelligente. Questa innovazione non sarà limitata al nuovo modello, ma sarà implementata anche su altri modelli attraverso aggiornamenti. L’IA offrirà una serie di funzionalità avanzate, come una ricerca più immediata, itinerari complessi, traduzioni simultanee e una migliorata funzionalità di ricerca da immagini. Queste caratteristiche saranno disponibili sia sul Galaxy S24 che su altri modelli di Samsung entro la prima metà dell’anno.

