chi è Giovanni Di Gianfrancesco? età, lavoro, figli

Giovanni Di Gianfrancesco è il marito di Manuela Arcuri, famosa attrice, conduttrice ed ex modella di grande successo. La coppia è legata da un amore durato oltre dieci anni e hanno un figlio di nove anni nato nel 2014. Di Gianfrancesco, nato a Monterotondo nel 1978, ha quindi 46 anni ed è un imprenditore edile. Nonostante sia molto riservato e si sappia poco sulla sua vita privata, oltre alla sua professione, l’uomo ha anche creato una piccola casa di produzione di videoclip insieme alla moglie Manuela Arcuri. Questa potrebbe poi estendersi alla produzione cinematografica.

L’amore tra Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri è iniziato nel 2010 grazie ad un amico in comune e da allora non si sono più lasciati. La coppia si è sposata per la prima volta nel 2013 a Las Vegas, ma il loro amore è stato suggellato con una cerimonia in grande stile nel 2022. La cerimonia si è svolta al Castello Odaleschi sul Lago di Bracciano, di fronte a molti invitati. Nel 2014 è nato il loro unico figlio, Mattia, che quest’anno compirà dieci anni.

Giovanni Di Gianfrancesco ha raccontato in un’intervista a Verissimo: “Ci siamo frequentati e poi abbiamo litigato. Ma quando ci siamo ritrovati poi non ci siamo più lasciati. Il matrimonio? Quando l’ho vista all’altare è stato bellissimo”. Questa testimonianza dimostra la forte unione e affiatamento della coppia. Spesso pubblicano foto sui loro profili social, anche in compagnia del figlio, mostrando una famiglia felice e unita.

Oggi Manuela Arcuri sarà ospite a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, nel salotto del primo pomeriggio di Rai Uno. Chissà se l’ex modella racconterà qualcosa in più sul marito, sul figlio e sulla loro vita privata durante l’intervista.

In conclusione, Giovanni Di Gianfrancesco è il marito di Manuela Arcuri, un imprenditore edile di 46 anni. La coppia è legata da un amore durato oltre dieci anni e hanno un figlio di nove anni. Nonostante la sua riservatezza, Di Gianfrancesco è coinvolto anche nella creazione di una casa di produzione di videoclip insieme a Manuela Arcuri. La coppia è molto unita e affiatata, condividendo molti momenti insieme. Durante l’intervista a La Volta Buona, potremmo scoprire qualcosa in più sulla vita privata di questo noto personaggio televisivo italiano.

