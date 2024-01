É sempre mezzogiorno | Ricetta arista di maiale al latte con sformato di patate di Ivano Ricchebono

Il cuoco ligure Ivano Ricchebono ci propone una deliziosa ricetta di arista di maiale al latte con sformato di patate. Per preparare questo piatto avremo bisogno di 500 g di arista di maiale, 100 g di pancetta, 2 cipolle, 1 bicchiere di vino bianco, 1 litro di latte, 100 g di burro, salvia, rosmarino, 1 spicchio d’aglio, olio, sale e pepe. Per lo sformato di patate, invece, serviranno 1 kg di patate, 50 g di burro, 4 uova, 50 g di mascarpone, 50 g di mortadella, 50 g di prosciutto cotto, 100 g di formaggio grattugiato, 100 g di pangrattato e un mazzetto di erba cipollina.

La preparazione dell’arista di maiale al latte inizia con la condimento della carne con sale, pepe e olio e la successiva rosolatura su tutti i lati in una padella ben calda insieme a salvia e rosmarino. Una volta ben rosolata, l’arista viene avvolta nella pancetta affettata e legata con uno spago. Nel tegame, si fa stufare le cipolle affettate sottili con un filo d’olio e un po’ d’acqua o brodo. Successivamente, nella pirofila, si posiziona l’arista, le cipolle stufate, il latte, rosmarino e salvia. Il tutto viene infornato a 180° per circa un’ora.

Passando allo sformato di patate, si mette il burro morbido in una ciotola e si aggiungono le patate schiacciate e ancora calde. Si mescola fino a sciogliere il burro, poi si aggiungono il formaggio grattugiato, il mascarpone, il prosciutto e la mortadella a pezzetti piccoli, l’erba cipollina tritata e le uova. Si mescolano bene tutti gli ingredienti.

Successivamente, si unge uno stampo a ciambella con olio o burro e si spolvera con pangrattato. Si distribuisce all’interno il composto di patate, si livella e si spolvera in superficie con pangrattato. Si aggiunge un filo d’olio e si cuoce in forno a 180° per 45 minuti. Una volta cotto, lo sformato di patate viene sformato e, se si desidera, può essere decorato con salsa di pomodoro e besciamella agli spinaci.

Per servire, si taglia l’arista di maiale a fette e si frulla il fondo di cottura (cipolle e latte) con un mixer ad immersione. La crema ottenuta viene utilizzata per nappare l’arista. Il risultato finale sarà un piatto ricco e saporito, perfetto per un pranzo o una cena speciale.

Se volete vedere il video della ricetta di Ivano Ricchebono, potete trovarlo su RaiPlay.

Preparate questa gustosa arista di maiale al latte con sformato di patate e deliziatevi con le sapienti combinazioni di sapori proposte da Ivano Ricchebono. Buon appetito!

