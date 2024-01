É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia dolce di Fulvio Marino

La focaccia dolce di Fulvio Marino è un delizioso dolce che può essere gustato durante i giorni freddi dell’anno. Questa prelibatezza, preparata dal famoso panettiere piemontese, è in grado di scaldare il cuore e il palato di chiunque la assaggi.

Gli ingredienti necessari per preparare la focaccia dolce di Fulvio Marino sono: 500 g di farina 0, 100 g di uova, 175 ml di acqua, 125 g di burro, 50 g di zucchero, 10 g di sale, scorza di limone, 100 g di burro e 50 g di zucchero.

Per iniziare la preparazione della focaccia dolce, è necessario mescolare la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato, parte dell’acqua e le uova sbattute in una ciotola o nella planetaria. L’impasto deve essere mescolato fino ad ottenere una consistenza omogenea. Successivamente, è necessario aggiungere lo zucchero, il sale e l’acqua rimasta, continuando ad impastare per alcuni minuti. A questo punto, si deve aggiungere il burro morbido a pezzetti, poco per volta, e continuare ad impastare fino a farlo assorbire completamente. Infine, si può aggiungere la scorza grattugiata del limone per profumare l’impasto. Dopo aver coperto la ciotola, l’impasto deve essere lasciato riposare in frigorifero per almeno 4 ore.

Questo è solo un breve riassunto della ricetta della focaccia dolce di Fulvio Marino. Per seguire il procedimento completo, si consiglia di consultare il sito ufficiale di RaiPlay, dove è possibile trovare anche il video della puntata di “È sempre mezzogiorno” in cui Fulvio Marino prepara questa prelibatezza. È importante ricordare che la ricetta è stata pubblicata il 22 gennaio 2024.

In conclusione, la focaccia dolce di Fulvio Marino è un dolce che può essere gustato durante i giorni freddi dell’anno. La sua preparazione richiede l’utilizzo di ingredienti come la farina, le uova, l’acqua, il burro, lo zucchero e la scorza di limone. Seguendo il procedimento corretto e lasciando riposare l’impasto in frigorifero, sarà possibile ottenere una focaccia dolce deliziosa e profumata. Se siete interessati a provare questa ricetta, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di RaiPlay per avere accesso al procedimento completo.

