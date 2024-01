É sempre mezzogiorno | Ricetta ravioli rossi con gamberi e carciofi di Mauro e Mattia Improta

Mauro e Mattia Improta si ritrovano nelle cucine del programma televisivo Mezzogiorno in famiglia su Rai1 per presentare un piatto innovativo: i ravioli rossi con gamberi e carciofi. L’idea di combinare la pasta rossa, ottenuta dalla farina di rapa rossa, con i gamberi e i carciofi conferisce a questo piatto un sapore unico e delizioso. Vediamo insieme la ricetta e come prepararla.

Per la pasta, frulliamo la rapa rossa precotta con l’uovo e la aggiungiamo alla farina in una ciotola. Lavoriamo gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo, che avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Passiamo al ripieno: mescoliamo la ricotta con la stracciatella, la scorza di limone grattugiata, un trito di maggiorana, timo ed erba cipollina, un filo d’olio, sale e pepe. Stendiamo la sfoglia sottile e ritagliamo dei dischi su cui mettiamo una noce di ripieno. Richiudiamo i ravioli a mezzaluna, sigillando bene i bordi e congiungendo le estremità per formare il cappellaccio. Cuociamo i ravioli in acqua bollente e salata per pochi istanti.

Per il condimento, facciamo soffriggere le teste dei gamberi schiacciate in padella con olio e aglio. Dopo aver rimosso le teste, aggiungiamo i carciofi puliti e tagliati a fettine sottili (compresi i gambi a dadini piccoli) nella stessa padella. Una volta cotti i carciofi, uniamo i gamberi puliti, un mestolo di acqua di cottura della pasta e lasciamo cuocere per breve tempo. Nel frattempo, tagliamo i carciofi rimasti a fettine sottili, li infariniamo e li friggiamo in olio profondo.

Infine, scoliamo i ravioli e li saltiamo in padella con il condimento. Serviamo il piatto con i carciofi fritti come guarnizione. I ravioli rossi con gamberi e carciofi di Mauro e Mattia Improta sono pronti per essere gustati. Questa ricetta combina sapori intensi e contrastanti, creando un piatto sorprendente e dal sapore unico.

Vi invitiamo a guardare il video di questa ricetta su RaiPlay, sul sito ufficiale del programma “Mezzogiorno in famiglia”. Tuttavia, tenete presente che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma solo un “taccuino” in cui riportiamo ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming e dai social dei programmi.

Non perdete l’opportunità di provare questa gustosa e originale ricetta dei ravioli rossi con gamberi e carciofi di Mauro e Mattia Improta. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta ravioli rossi con gamberi e carciofi di Mauro e Mattia Improta