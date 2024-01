É sempre mezzogiorno | Ricetta spiedini di vitello con frittelle di cavolfiore di Francesca Marsetti

Francesca Marsetti, una famosa cuoca bergamasca, è stata ospite della trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno” per presentare una deliziosa ricetta: gli spiedini di vitello con frittelle di cavolfiore. Questa pietanza offre un mix di sapori golosi e una ricetta ricca di simpatia, proprio come la cuoca stessa.

Per preparare questa gustosa portata, sono necessari diversi ingredienti. Innanzitutto, occorrono 9 fette di vitello sottili, 150 g di caciotta affumicata, 250 g di cavolfiore lessato, 1 uovo, 1 albume, 20 g di farina di riso, maggiorana, olio, sale e pepe. Una volta radunati tutti gli ingredienti, si può iniziare con la preparazione.

In una ciotola capiente, si mescolano insieme il cavolfiore lessato e sbriciolato, la farina di riso, l’uovo intero, l’albume, il sale, il pepe e la maggiorana. Si deve mescolare accuratamente fino ad ottenere un composto omogeneo e ben amalgamato.

A questo punto, si scalda un filo d’olio in una padella e si versa il composto a cucchiaiate, stando attenti a coprire la padella con un coperchio. Le frittelle vanno rigirate periodicamente fino a quando non raggiungono una doratura uniforme.

Passando alla preparazione degli spiedini, si prendono le fettine sottilissime di vitello e si condiscono con sale e pepe. Su ogni fetta, si mette un cubetto di caciotta affumicata e si richiude la fetta sulla caciotta, assicurandosi di chiuderla bene all’interno. Infine, si infilzano gli involtini su degli spiedini.

In una padella, si scalda un filo d’olio insieme a del rosmarino e si cuociono gli spiedini su entrambi i lati, fino a quando non raggiungono una cottura ottimale. Se si preferisce, è anche possibile preparare gli spiedini in anticipo e scaldarli in forno prima di servirli.

Per chi fosse interessato, è possibile trovare il video della ricetta di Francesca Marsetti su RaiPlay, il portale streaming ufficiale della Rai. Infine, è importante sottolineare che questo articolo non fa altro che raccogliere le informazioni e le procedure delle ricette presentate durante trasmissioni televisive come “É sempre mezzogiorno”, “Cotto e mangiato” e altre. Le immagini utilizzate sono state prese dai siti ufficiali, dalle piattaforme di streaming o dai canali social dei programmi.

In conclusione, gli spiedini di vitello con frittelle di cavolfiore proposti da Francesca Marsetti durante la trasmissione “É sempre mezzogiorno” sono una ricetta golosa e invitante. La combinazione di sapori e la semplicità delle preparazioni rendono questa pietanza adatta ad ogni occasione. Non resta che augurare buon appetito a chiunque decida di cimentarsi nella sua realizzazione.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta spiedini di vitello con frittelle di cavolfiore di Francesca Marsetti