Jack Savoretti: chi è, età, concerti, moglie, Instagram

Jack Savoretti è un noto e apprezzato cantante britannico con cittadinanza italiana. Questa sera sarà ospite al programma musicale “Via dei Matti numero 0” condotto da Stefano Bollani e sua moglie Valentina Cenni.

Jack Savoretti, il cui vero nome è Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, è nato a Londra il 10 ottobre 1983 ed ha 40 anni. È del segno zodiacale della Bilancia. Le sue origini sono italiane, infatti suo padre, Guido, lasciò Genova per trasferirsi in Inghilterra a causa di una rapina di cui era stato testimone. Sua madre, invece, è un’ex modella con origini tedesche e polacche.

Durante la sua adolescenza, Jack ha vissuto in Svizzera e in America, prima di fare ritorno in Inghilterra. A sedici anni ha iniziato a suonare la chitarra, dimostrando delle doti innate. Ha esordito musicalmente nel 2005 nell’album della cantautrice britannica Shelly Poole. L’anno successivo ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Whitout”.

Il talento di Jack Savoretti è stato notato da Corinne Bailey Rae, che lo ha invitato ad esibirsi nel suo tour europeo. Da quel momento ha iniziato un periodo di grande successo. Due delle sue canzoni sono state scelte come colonna sonora della quinta stagione della serie “One Tree Hill”. Successivamente, ha pubblicato il suo secondo album e ha intrapreso un tour che ha toccato anche l’Italia, con numerose tappe nelle principali città italiane.

Il cantante ha partecipato alla terza edizione del Coca Cola Summer Festival, ottenendo una nomination per il Premio RTL – 102.5 – Canzone dell’estate. Inoltre, ha duettato con la cantante italiana Elisa.

Dal punto di vista della sua vita privata, Jack Savoretti vive nell’Oxfordshire ed è sposato con Jemma Powell, una nota attrice britannica. La coppia ha tre figli. L’artista parla perfettamente italiano, oltre all’inglese. Ha dichiarato più volte la sua passione e il suo tifo per la squadra del Genoa, e infatti il videoclip della sua canzone “Home” è stato girato interamente nello Stadio Luigi Ferraris di Genova durante una partita della sua squadra del cuore.

In conclusione, Jack Savoretti è un talentuoso cantante britannico con origini italiane che ha conquistato il pubblico con le sue melodie e la sua voce intensa. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e collaborazioni con artisti di fama internazionale. Nella sua vita privata, è un marito e padre amorevole, oltre ad essere un grande tifoso del Genoa. La sua partecipazione al programma “Via dei Matti numero 0” rappresenta un’occasione per il pubblico italiano di apprezzare ancora una volta la sua musica e la sua presenza carismatica.

