Myrta Merlino, chi è: età, marito, figli, carriera, Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino, una giornalista e conduttrice televisiva molto conosciuta, è nata a Napoli il 3 maggio 1969, quindi attualmente ha 54 anni. Myrta è una professionista italiana nel campo del giornalismo, della conduzione televisiva e dell’autorato. Dopo aver acquisito esperienza presso il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, ha deciso di iscriversi all’Ordine dei giornalisti italiani nel 1995, dove ha iniziato la sua brillante carriera.

Nel corso della sua vita, Myrta Merlino ha avuto diverse relazioni sentimentali. All’età di circa 24 anni, è stata legata sentimentalmente a Domenico Tucci, con il quale ha avuto i suoi primi figli. Secondo le informazioni disponibili, i due si sarebbero addirittura sposati. La loro relazione è stata caratterizzata da un periodo molto difficile. Successivamente, Myrta ha avuto una storia con Domenico Arcuri. Attualmente, è sentimentalmente legata all’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli.

Myrta Merlino è anche una madre orgogliosa. Nel 1997 ha dato alla luce due figli gemelli, Pietro e Giulio Tucci, frutto della sua relazione con Domenico Tucci. Dalla relazione con Domenico Arcuri, invece, è nata la sua figlia Caterina nel 2004.

La carriera di Myrta Merlino nel giornalismo è stata molto ricca di successi. Dopo aver lavorato presso la Direzione Generale del Mercato Interno per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, ha iniziato a occuparsi della pagina economica del quotidiano Il Mattino. Successivamente, è entrata a far parte della Rai, dove ha realizzato molte inchieste per il programma Mixer. Nel 1995 ha ideato la trasmissione “Italia Maastricht” insieme ad Alan Friedman e Giovanni Minoli.

Myrta Merlino ha svolto anche il ruolo di autrice per i programmi “Energia” e “Mister Euro”, diventando responsabile economica di Rai 3. Ha ricoperto la carica di amministratrice dell’informazione di Rai Educational tra il 2002 e il 2003, e l’anno successivo è diventata ospite fissa della trasmissione Casa Raiuno. Nel 2009 ha fatto il suo debutto su LA7 alla conduzione del programma “Effetto Domino”.

Dal 2011 è autrice e conduttrice del talk show “L’aria che tira”, fino a giugno 2023, quando è entrata a far parte di Mediaset per presentare il celebre programma “Pomeriggio Cinque” ideato da Barbara D’Urso. Inoltre, Myrta ha lavorato anche per la radio, presentando una serie di puntate sul tema della numismatica all’interno del programma di Rai Radio 2 “Alle otto della sera”.

In conclusione, Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva di grande successo. Nata a Napoli nel 1969, ha avuto una brillante carriera nel giornalismo, lavorando per la Rai e successivamente per Mediaset. È stata legata sentimentalmente a diverse persone, tra cui Domenico Tucci e Marco Tardelli, ed è una madre orgogliosa di tre figli. Il suo talento e la sua professionalità sono apprezzati sia nel mondo televisivo che in quello radiofonico, dove ha dimostrato di essere una vera esperta nel suo campo.

