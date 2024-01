Nicola Porro: età, carriera, origini, vita privata, moglie

Nicola Porro è un noto giornalista e conduttore televisivo italiano, con una carriera di successo che spazia in diversi ambiti professionali. Nato a Roma il 27 settembre 1966, Porro si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma, ottenendo il massimo dei voti. Ha iniziato la sua carriera come giornalista professionista nel 1997 e da allora ha ricoperto diversi ruoli, tra cui autore, conduttore, giornalista ed editore.

Le origini familiari di Nicola Porro sono avvolte in una certa riservatezza, ma emerge il fatto che proviene da una famiglia aristocratica con radici latifondiste. Ha un fratello di nome Michele, che gestisce un’azienda agricola ad Andria. Porro è molto legato alla sua famiglia e partecipa attivamente alle loro iniziative.

Dopo aver completato gli studi universitari, Porro ha partecipato a vari concorsi presso prestigiose università come Harvard, Cambridge e la SDA Bocconi School of Management. Nel 1994 ha iniziato la sua carriera come portavoce del Ministro degli Esteri italiano, Antonio Martino. Parallelamente, ha iniziato a collaborare con il quotidiano Il Foglio, concentrandosi sulla sezione finanziaria per tre anni. Ha anche condotto per una settimana il programma radiofonico “Prima Pagina” su Rai Radio 3. La sua carriera giornalistica è proseguita con la collaborazione al Corriere Economia e nel 2000 ha fondato CFN – CNBC, curando programmi trasmessi sul canale dedicato alle notizie finanziarie.

Durante questo periodo, Porro ha fatto la sua prima comparsa in programmi di Mediaset. Nel 2003 ha iniziato a scrivere sulle pagine de Il Giornale e ha ricoperto il ruolo di vice direttore vicario per dieci anni. Tra il 2016 e il 2019 ha condotto con competenza il programma “Matrix” su Canale 5, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano. Successivamente si è dedicato a “Quarta Repubblica”, un format di approfondimento politico trasmesso su Rete4. Questi passaggi testimoniano la sua continua evoluzione nel mondo dei media, combinando l’approfondimento giornalistico online con la conduzione televisiva di programmi di risonanza nazionale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicola Porro è sposato con Allegra Galimberti, una professionista nel mondo della moda. La coppia ha due figli, Ferdinando e Violetta, che aggiungono gioia e completano il quadro della sua vita familiare.

In conclusione, Nicola Porro è una figura di spicco della televisione italiana, con una carriera di successo che abbraccia diverse sfaccettature professionali. Laureato in Economia e Commercio, ha dimostrato versatilità e impegno nel corso della sua carriera, diventando un giornalista professionista e ricoprendo ruoli di autore, conduttore, giornalista ed editore. Le sue origini familiari sono legate a una famiglia aristocratica con radici latifondiste e la sua vita privata è scandita da un matrimonio felice e due figli. Nicola Porro continua a distinguersi nel panorama televisivo italiano, combinando l’approfondimento giornalistico online con la conduzione di programmi di grande risonanza.

Continua a leggere su MediaTurkey: Nicola Porro: età, carriera, origini, vita privata, moglie