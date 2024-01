Salvo Sottile chi è: età, carriera, vita privata, moglie

Salvo Sottile è una figura di spicco nel giornalismo italiano, ma è anche un noto conduttore e scrittore. Originario di Palermo, ha iniziato la sua carriera sin da giovane, essendo il figlio del famoso capocronista del Giornale di Sicilia, Giuseppe Sottile. Fin da adolescente, Salvo ha mostrato il suo talento nel campo giornalistico, lasciando il segno presso il quotidiano catanese La Sicilia. La sua crescita professionale lo ha portato a contribuire all’emittente regionale Telecolor Video 3 e a collaborare come giornalista per Canale 5.

Nel 1992, Salvo Sottile ha catturato l’attenzione di Enrico Mentana, ottenendo un’opportunità di lavoro presso Fininvest come “informatore” proveniente dalla Sicilia. Questa esperienza lo ha portato a diventare corrispondente da Palermo per il Tg5 e successivamente anche per Rai con Tg1 e Tg3. Durante questo periodo, si parlava molto della lotta alla mafia e degli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, argomenti su cui Salvo ha lavorato intensamente.

La sua carriera si è estesa anche alla stampa, collaborando con il settimanale Epoca, il quotidiano romano Il Tempo e il settimanale Panorama. Nel 1994, ha ottenuto la qualifica di giornalista professionista. Successivamente, ha deciso di abbandonare Mediaset e dedicarsi a Sky Italia, contribuendo a Sky Tg24. Tuttavia, è tornato su Canale 5 con programmi di successo come Quarto Grado e Quinta Colonna. In seguito, si è trasferito su La7 per condurre Linea gialla.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Salvo Sottile è molto riservato. Si sa che è stato sposato con la collega Sarah Varetto nel 2004, ma nel luglio 2019 la coppia ha attraversato una fase di separazione. Durante il loro matrimonio, sono stati benedetti dalla gioia di diventare genitori di due adorabili figli: Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010. Attualmente, non sono noti ulteriori dettagli sulla vita sentimentale di Salvo Sottile e sembra che mantenga la sua sfera privata al di fuori della lente mediatica.

Oltre alla sua carriera nel giornalismo e nella conduzione televisiva, Salvo Sottile ha arricchito il suo percorso professionale anche come scrittore. Ha pubblicato diversi libri che spaziano in vari generi. Nel 1993, in collaborazione con Enzo Catania, ha pubblicato “Toto Riina. Storie segrete, odii e amori del dittatore di Cosa Nostra”, edito da Paginauno. Nel 2007, ha pubblicato “Maqeda” con Baldini Castoldi Dalai, mentre nel 2009 ha regalato ai lettori “Più scuro di mezzanotte”, distribuito da Sperling & Kupfer. Nel 2015, ha pubblicato “Cruel” con Mondadori, offrendo un’ulteriore prospettiva della sua vena creativa. Infine, nel 2019, è stato pubblicato “Nottefonda” da Rai Libri, rappresentando l’ultima tappa della sua intrigante incursione nella scrittura. Questa serie di pubblicazioni testimonia la sua versatilità e la sua capacità di raccontare storie avvincenti attraverso la parola scritta.

In sintesi, Salvo Sottile è un giornalista, conduttore e scrittore di successo. Ha iniziato la sua carriera fin da giovane, lasciando il segno in importanti testate giornalistiche e emittenti televisive. La sua carriera è caratterizzata da un impegno costante nella lotta alla mafia e dalla capacità di raccontare storie avvincenti. Nonostante il suo successo professionale, Salvo Sottile è molto riservato sulla sua vita privata, mantenendo la sua sfera personale al di fuori della lente mediatica. La sua versatilità si estende anche alla scrittura, con diversi libri pubblicati che testimoniano la sua creatività e talento nella narrazione.

Continua a leggere su MediaTurkey: Salvo Sottile chi è: età, carriera, vita privata, moglie