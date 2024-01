Anais Drago: chi è, violinista, età, concerti, Facebook

Anais Drago è una talentuosa violinista italiana molto ammirata dal pubblico. Questa sera, martedì 23 gennaio 2024, sarà ospite al programma musicale “Via dei Matti numero 0” su Rai Tre, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni, una coppia di musicisti anche nella vita privata.

Anais Drago nasce a Biella nel 1993 ed è considerata una delle violiniste più talentuose del panorama musicale italiano. A soli trent’anni, ha già raggiunto un enorme successo grazie al suo eclettico repertorio musicale che spazia tra vari generi, come l’improvvisazione libera, la musica elettroacustica, il jazz, la world music e il pop.

L’artista si è esibita come solista sui palchi jazz più prestigiosi d’Italia, tra cui Umbria Jazz, Time in Jazz, Torino Jazz Festival, Bergamo Jazz Festival e Casa del Jazz. Grazie alla sua dedizione alla ricerca e alla concertistica, ha ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti dalla critica e dalla stampa.

Dal 2021, Anais Drago ha intrapreso una collaborazione artistica con Federico Calcagno e Max Trabucco in un trio prodotto dal We Start di Novara. Insieme alla contrabbassista Valentina Ciardelli, stanno lavorando alla realizzazione di un disco in omaggio a Frank Zappa. La violinista fa parte anche dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani e collabora regolarmente con diverse formazioni, tra cui il trio torinese Accordi e Disaccordi.

Durante la sua carriera, Anais Drago ha avuto l’opportunità di esibirsi accanto a artisti di grande successo e fama internazionale, ottenendo sempre grandi apprezzamenti e un enorme successo. Il suo talento e la sua versatilità le permettono di destreggiarsi tra generi musicali diversi, dimostrando una grande padronanza tecnica e una profonda sensibilità interpretativa.

La sua presenza nel programma “Via dei Matti numero 0” rappresenta un importante riconoscimento per la sua carriera e una grande opportunità per far conoscere al pubblico la sua musica e il suo talento. La coppia di conduttori, Stefano Bollani e Valentina Cenni, sono anch’essi musicisti di talento e la loro presenza accanto ad Anais Drago promette uno spettacolo musicale di altissimo livello.

Nonostante il successo professionale, Anais Drago è una persona riservata e poco incline a parlare della sua vita privata. Tuttavia, il suo impegno nel mondo della musica e la sua dedizione alla ricerca e all’esplorazione di nuovi orizzonti musicali sono evidenti nella sua carriera. La passione e l’amore per il violino sono il motore che guida la sua arte, e il pubblico non può che rimanere affascinato dalla sua straordinaria capacità di trasmettere emozioni attraverso le corde del suo strumento.

In conclusione, Anais Drago è una violinista di grandissimo talento, molto ammirata dal pubblico e apprezzata dalla critica. La sua carriera è caratterizzata da numerosi successi e collaborazioni con artisti di fama internazionale. La sua partecipazione al programma “Via dei Matti numero 0” rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e una grande opportunità per far conoscere al pubblico la sua musica e il suo eclettico repertorio. La sua presenza sul palco, accanto a Stefano Bollani e Valentina Cenni, promette uno spettacolo di altissimo livello che sicuramente lascerà il pubblico incantato.

