Ciro Priello, chi è: età, vita privata, fidanzata, carriera

Ciro Priello è un noto comico italiano, membro dei The Jackal e uno dei volti più celebri della televisione e dello spettacolo nel paese. Nato il 12 marzo 1986 a Napoli, Priello ha iniziato a coltivare la sua passione per la danza fin da giovane, frequentando la famosa scuola di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. A soli 18 anni, ha fatto un provino per Saranno Famosi, ma è arrivato solo in semifinale e non è stato selezionato. Nonostante ciò, Priello ha continuato a seguire la sua passione per la danza, lavorando alle scenografie de La cantata dei pastori con Peppe Barra.

Nel 2005, Ciro Priello ha raggiunto il successo con la creazione dei The Jackal insieme a Simone Ruzzo, Francesco Capaldo e Alfredo Felaco, suoi amici d’infanzia. La società di produzione video ha raggiunto l’enorme traguardo di un milione di iscritti e ha guadagnato popolarità nel 2011 grazie alla webserie Lost in Google. Nel 2014, i The Jackal hanno ottenuto ancora più successo con la serie di video-parodia Gli effetti di Gomorra sulla gente, che ha contribuito a renderli ancora più famosi.

Successivamente, il gruppo si è ampliato includendo Fru (Gianluca Colucci), Claudia Napolitano e Aurora Leone. Questa nuova formazione ha collaborato con importanti programmi televisivi italiani come MasterChef Italia, creando video parodistici, e ha partecipato a eventi come il Festival di Sanremo e X Factor.

Nel 2017, Ciro Priello ha fatto il suo debutto cinematografico con il film AFMV – Addio fottuti musi verdi. Altri film in cui ha recitato includono Ci devo pensare (2015), Gatta Cenerentola (2017) e La tristezza ha il sonno leggero (2020). Nel 2020, ha condotto il programma Tanto non uscivo lo stesso su Rai Play e l’anno successivo ha vinto il famoso programma televisivo LOL – Chi ride è fuori. Nello stesso anno, ha partecipato all’undicesima edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Nel 2022, Priello ha presentato il PrimaFestival di Sanremo insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. A partire da gennaio 2023, presenta il programma Name That Tune – Indovina la canzone su Tv 8 insieme al suo collega dei The Jackal e grande amico Fabio Balsamo.

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Ciro Priello ha una vita privata stabile. Attualmente è fidanzato con la nota influencer e blogger Maura Iandoli, con cui ha una figlia di nome Anna, nata nel agosto 2016. Maura è anche apparsa in alcuni sketch dei The Jackal ed è conosciuta per il suo format su Instagram intitolato “Che ne dice Freud?”, in cui parla della sua passione e professione, la psicologia.

In conclusione, Ciro Priello è un comico e youtuber di grande successo in Italia. La sua carriera è iniziata con la fondazione dei The Jackal, una società di produzione video che ha raggiunto il successo grazie a webserie e video parodistici. Priello ha anche avuto successo nel cinema e ha partecipato a vari programmi televisivi italiani. Oltre alla sua carriera, ha una vita familiare stabile con la sua fidanzata Maura Iandoli e la loro figlia Anna. La sua popolarità continua a crescere e i suoi fan non vedono l’ora di vedere quali progetti lo attendono in futuro.

Continua a leggere su MediaTurkey: Ciro Priello, chi è: età, vita privata, fidanzata, carriera