É sempre mezzogiorno | Ricetta cellentani con mascarpone guanciale e porcini di Antonio Paolino

Antonio Paolino, un famoso chef campano appassionato di musica, condivide una ricetta deliziosa e facile da preparare: i cellentani con mascarpone, guanciale e funghi porcini. Gli ingredienti necessari per questa gustosa preparazione sono cellentani (320g), guanciale (100g), funghi porcini (180g), cipollotto (1), burro (40g), olio extra vergine di oliva (40g), mascarpone (250g), formaggio grattugiato (40g), prezzemolo, sale e pepe.

Per iniziare, si deve scaldare una noce di burro e un filo d’olio in una padella. Successivamente, aggiungere il cipollotto tritato e il guanciale tagliato a dadini e farli rosolare fino a quando il guanciale sarà dorato. Aggiungere poi i funghi porcini tagliati a dadini e farli cuocere per qualche minuto. Una volta cotti, si aggiunge il mascarpone e si mescola fino a farlo sciogliere, aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta per creare una consistenza cremosa.

Nel frattempo, cuocere la pasta in abbondante acqua salata fino a che risulti al dente. Una volta cotta, scolarla e saltarla nella padella con il sugo preparato, aggiungendo prezzemolo tritato e formaggio grattugiato per arricchire il sapore.

I cellentani con mascarpone, guanciale e funghi porcini sono pronti per essere gustati. Questo piatto veloce e delizioso sarà sicuramente apprezzato da tutti i commensali. Per seguire la ricetta in video, è possibile trovare il video di Antonio Paolino su RaiPlay. È importante tenere presente che questo articolo è solo una trascrizione delle ricette presenti nel programma televisivo “È sempre mezzogiorno” e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni.

In conclusione, i cellentani con mascarpone, guanciale e funghi porcini sono una gustosa e veloce preparazione culinaria proposta da Antonio Paolino. Con ingredienti semplici e una semplice procedura di cottura, è possibile creare un piatto ricco di sapori e consistenze. Questa ricetta è perfetta per chi desidera preparare un pasto gustoso in poco tempo. Ricordatevi di seguire il video della ricetta su RaiPlay e di personalizzare il piatto secondo i propri gusti e preferenze. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta cellentani con mascarpone guanciale e porcini di Antonio Paolino