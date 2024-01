É sempre mezzogiorno | Ricetta crostata al pistacchio di Natalia Cattelani

La crostata al pistacchio è una deliziosa creazione della cuoca emiliana Natalia Cattelani. Natalia è una pasticcera di grande talento che ha il dono di rendere più dolce la nostra giornata con le sue prelibatezze. Oggi vogliamo condividere con voi la ricetta di questa crostata davvero speciale.

Per realizzare questa golosa crostata al pistacchio, avrete bisogno di diversi ingredienti. Per la frolla, occorrono 250 g di farina 0, 50 g di pistacchi in farina, 120 g di burro, 120 g di zucchero, 1 uovo e mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Per la crema, invece, servono 375 ml di latte, 3 tuorli, 40 g di amido di mais, 80 g di zucchero, 120 g di crema al pistacchio e 4 cucchiai di pistacchi tritati.

La preparazione di questa crostata è abbastanza semplice. Iniziate dalla frolla. Lavorate la farina con il burro a pezzetti fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete lo zucchero, la farina di pistacchi e il lievito per dolci, mescolando bene. Aggiungete l’uovo intero e lavorate il tutto fino a ottenere un panetto omogeneo e compatto. Avvolgete il panetto nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Nel frattempo, preparate la crema. Scaldate il latte in un pentolino e, in una ciotola a parte, sbattete i tuorli con lo zucchero. Aggiungete l’amido di mais e mescolate bene. Aggiungete il latte caldo al composto di tuorli e zucchero e riportate il tutto sul fuoco. Mescolate continuamente finché la crema non si addensa. Una volta pronta, togliete dal fuoco e aggiungete la crema al pistacchio, mescolando bene. Lasciate raffreddare la crema in frigorifero.

Stendete la frolla ad uno spessore di 3-4 mm e ritagliatene un disco. Versate la crema al pistacchio sopra il disco, lasciando circa 2 cm di bordo libero. Stendete nuovamente la frolla rimasta e adagiatela sopra la crema, sigillando bene i bordi e ritagliando l’eccesso di frolla.

Se desiderate, potete applicare un cordoncino di frolla sui bordi della crostata. Spennellate con un velo d’acqua la superficie della crostata e distribuite dei pistacchi tritati sulla superficie. Bucherellate la crostata in più punti con una forchetta e infornatela in forno caldo e statico a 180° per circa 45 minuti.

Una volta cotta, lasciate raffreddare la crostata al pistacchio prima di servirla. Potrete gustarla sia a colazione che a merenda, accompagnata magari da una tazza di tè o caffè.

Se volete vedere la preparazione di questa e altre ricette, potete trovare i video delle trasmissioni “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

Vi ricordiamo che questo articolo non è il blog/sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma vuole essere solo un taccuino su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi, come ad esempio https://www.raiplay.it/.

Buon appetito!

