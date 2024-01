É sempre mezzogiorno | Ricetta pane brianzolo di Fulvio Marino

Il pane brianzolo è un tipo di pane tipico della zona di Monza Brianza, caratterizzato da un gustoso e profumo irresistibile. La sua preparazione è molto semplice e richiede pochi ingredienti comuni. La ricetta proposta da Fulvio Marino nella trasmissione “È sempre mezzogiorno” è molto apprezzata e seguita da molti.

Gli ingredienti necessari per preparare il pane brianzolo sono i seguenti: 350 g di farina di mais, 150 g di farina 0, 5 g di lievito di birra, 425 ml di acqua, 11 g di sale e 20 ml di olio extra vergine di oliva. Questi ingredienti sono facilmente reperibili e possono essere acquistati in qualsiasi supermercato o negozio di alimentari.

La preparazione del pane brianzolo inizia portando a bollore 325 g di acqua in una pentola. Una volta raggiunto il bollore, si aggiunge la farina di mais e si mescola fino a ottenere un composto sbriciolato. Questo composto viene poi trasferito in una ciotola e lavorato fino a formare un panetto. A questo punto, è necessario lasciarlo raffreddare.

Successivamente, si aggiunge all’impasto di mais la farina 0 e il lievito di birra fresco sbriciolato, insieme a parte dell’acqua rimasta. L’impasto viene impastato per alcuni minuti, quindi si aggiunge il sale, l’acqua rimasta e si continua ad impastare. È importante anche aggiungere l’olio extra vergine di oliva e impastare fino a farlo assorbire completamente. L’impasto viene coperto e lasciato lievitare per circa un’ora a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo di lievitazione, si forma una pagnotta con l’impasto e la si trasferisce su una teglia foderata con carta da forno. Si pratica dei tagli superficiali sulla superficie del pane e si lascia riposare per ulteriori 30 minuti. Questo periodo di riposo è importante per permettere al pane di prendere la sua forma finale.

Dopo il periodo di riposo, il pane brianzolo viene infornato in forno preriscaldato a 220°C per circa 40-45 minuti, o fino a quando risulterà dorato e croccante. È importante controllare la cottura del pane durante il processo per evitare che si bruci o che rimanga crudo all’interno.

Una volta cotto, è consigliabile lasciare raffreddare completamente il pane brianzolo prima di procedere al taglio e alla degustazione. Il pane brianzolo di Fulvio Marino è un’ottima alternativa al pane tradizionale e si presta ad essere accompagnato con salumi, formaggi o semplicemente gustato da solo. Il suo sapore rustico e genuino è in grado di soddisfare tutti i palati.

In conclusione, il pane brianzolo è una prelibatezza culinaria tipica della zona di Monza Brianza. La sua preparazione è semplice e richiede pochi ingredienti comuni. La ricetta proposta da Fulvio Marino nella trasmissione “È sempre mezzogiorno” è molto seguita e apprezzata da molti. Il pane brianzolo è un’ottima alternativa al pane tradizionale e può essere accompagnato con salumi, formaggi o gustato da solo. Il suo sapore rustico e genuino conquisterà sicuramente tutti i palati.

