É sempre mezzogiorno | Ricetta pollo al curry con verdure in tempura di Gian Piero Fava

Il celebre chef romano Gian Piero Fava, noto per le sue ricette elaborate, ci propone oggi un delizioso piatto fusion: il pollo al curry con verdure in tempura. Questa gustosa preparazione unisce sapientemente i sapori orientali del curry e della tempura alle tradizioni culinarie italiane.

Per realizzare questa appetitosa pietanza avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 500 g di petto di pollo, rosmarino, salvia, timo, olio e sale. Per la salsa, occorreranno curry, 2 cipollotti, 500 ml di panna, 250 ml di latte di cocco, 250 g di ananas, 1 mela e zenzero grattugiato. Inoltre, serviranno un cespo di radicchio, 1 pak choi, 1 cavolo nero, finocchietto, 10 foglie di salvia, 150 g di farina 00, 50 g di farina di ceci, 1 uovo, 400 ml di acqua frizzante, 10 g di amido di mais e olio per friggere. Infine, sarà necessario avere a disposizione 300 g di riso basmati o Apollo, la scorza di 1 limone, 4 semi di cardamomo, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino e 50 g di scaglie di mandorle tostate.

Cominciamo preparando la salsa: in una padella, facciamo soffriggere il cipollotto affettato con un filo d’olio. Aggiungiamo l’ananas fresca e la mela verde tagliate a dadini e lasciamo insaporire. Uniamo il curry in polvere e tostiamolo per qualche istante. Successivamente, versiamo la panna e il latte di cocco e lasciamo cuocere dolcemente. Quando le verdure sono cotte, frulliamo tutto con un mixer ad immersione.

Passiamo ora al pollo: tagliamolo a dadini e condiamolo con le erbe aromatiche, olio e sale. Scaldiamo una padella e cuociamo il pollo fino a che non sarà ben rosolato. Aggiungiamo la salsa al curry e continuiamo la cottura per 10-15 minuti.

Per preparare il riso, scaldiamo una padella con un filo d’olio e facciamo rosolare il riso già lessato e scolato. Aggiungiamo le spezie se gradito. Nel frattempo, puliamo il cavolo nero, eliminando la costa centrale, e lo sbollentiamo. Scoliamolo, strizziamolo e lo ripassiamo in padella con aglio, olio e peperoncino.

Prepariamo ora la tempura: in una ciotola, mescoliamo l’uovo intero, la farina 00, la farina di ceci, l’amido di mais e l’acqua frizzante fredda. Immergiamo le verdure (pak choi, salvia, radicchio tardivo) nella pastella e poi nell’olio caldo e profondo. Lasciamo friggere fino a doratura e scoliamo su carta assorbente.

Serviamo il pollo al curry con il riso saltato in padella. Accanto, disponiamo le verdure in tempura e il cavolo nero ripassato. Infine, guarniamo con le mandorle tostate a filetti.

Per visualizzare il video di questa ricetta, è possibile visitare la piattaforma RaiPlay. Tuttavia, è importante ricordare che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni, ma un semplice taccuino in cui annotare le ricette più interessanti.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pollo al curry con verdure in tempura di Gian Piero Fava