Svelato il nuovo Motorola Razr Plus: ultime notizie

Motorola ha annunciato di voler crescere nel mercato degli smartphone premium con il suo nuovo progetto di un telefono pieghevole. Matthew Zielinski, presidente della divisione Mercati Internazionali di Lenovo, ha affermato che l’azienda ha l’obiettivo di crescere con continuità nei prossimi tre anni e di competere con Samsung ed Apple nel settore degli smartphone.

Motorola, un marchio storico nel settore della telefonia, è di proprietà di Lenovo da diversi anni. Lenovo ha grandi piani per l’azienda e vuole vederla competere con i giganti del settore.

Gli ultimi dispositivi di fascia alta di Motorola, il Razr 40 e il Razr 40 Ultra, sono smartphone pieghevoli che hanno ottenuto un buon successo sul mercato. Questi dispositivi fanno parte di una nuova linea di smartphone pieghevoli che Motorola sta sviluppando.

Secondo MSPowerUser, è stato rivelato un render del prossimo smartphone premium di Motorola, che dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2024. Questo nuovo dispositivo potrebbe essere l’erede del Razr 40 Ultra e potrebbe essere più economico rispetto agli altri smartphone pieghevoli presenti sul mercato. L’obiettivo di Motorola è di raggiungere il 10% di market share globale, rispetto al 4% attuale.

Il nuovo smartphone di Motorola si chiamerà “Razr Plus 2024” e dovrebbe essere inizialmente venduto negli Stati Uniti attraverso i provider. Il design del telefono è simile a quello del Razr 40 Ultra, con uno schermo grande sulla parte posteriore e due anelli per la fotocamera in alto a destra. La parte anteriore del telefono assomiglierà agli altri dispositivi di Motorola, con cornici contenute e un foro per la fotocamera anteriore. La piega dello schermo dovrebbe essere poco visibile. Il telefono avrà ottime prestazioni e un’ottima autonomia grazie al processore Qualcomm Snapdragon, anche se non si conosce ancora il chipset esatto.

La data di annuncio e di lancio sul mercato del telefono non è ancora stata annunciata, ma è probabile che avvenga nella prima metà dell’anno.

