chi sono i gemelli musicisti? età, carriera

Giovanni e Matteo Cutello sono due giovani musicisti di talento che stanno ottenendo un grande successo nel mondo del jazz. Questa sera, mercoledì 24 gennaio 2024, saranno ospiti del programma musicale “Via dei Matti numero 0” su Rai Tre, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

I due gemelli sono considerati delle promesse della musica italiana e stanno facendo parlare di sé grazie al loro talento e alla loro passione per il jazz. Nati nel 1998, hanno appena compiuto 25 anni e si sono fatti conoscere nel panorama musicale italiano grazie al supporto del maestro Renzo Arbore, che li ha definiti come i jazzisti italiani del futuro.

Originari di Chiaramonte Gulfi, un piccolo paese in Sicilia, Giovanni e Matteo hanno iniziato a suonare nella banda locale fin da bambini. Successivamente, hanno deciso di perfezionare i loro studi negli Stati Uniti, precisamente presso il Berklee College of Music di Boston. Qui, grazie a una audizione, hanno ottenuto una borsa di studio che ha consentito loro di frequentare un corso di laurea completo nel 2017.

Il loro genere di espressione è il jazz e sono dotati di un eccezionale talento musicale. Giovanni suona il sassofono, mentre Matteo si esibisce alla tromba. Entrambi hanno iniziato a studiare musica all’età di sette anni e, già a undici anni, sono stati invitati a suonare con l’Art Vienna Orchestra, diretta da Mathias Ruegg. Da giovani, si sono esibiti anche a New York e hanno partecipato a numerosi festival jazz di grande successo.

La loro carriera musicale è in continua ascesa e questa sera, come ospiti a Via dei Matti numero 0, regaleranno al pubblico un momento di grande musica. Si tratta di un’opportunità importante per loro, che permetterà loro di farsi conoscere ancora di più e di consolidare il loro successo nel panorama musicale italiano.

Oltre alla loro carriera musicale, Giovanni e Matteo hanno anche una vita privata. Non sono sposati e non hanno figli, ma sono molto legati alla loro famiglia. Sono gemelli identici e hanno un rapporto molto speciale, che si riflette anche nella loro musica. Si sostengono a vicenda e si stimolano a migliorare costantemente.

Oltre al talento musicale, i due gemelli sono anche molto umili e semplici. Nonostante il successo che stanno ottenendo, mantengono i piedi per terra e sono grati per tutte le opportunità che hanno avuto. Sono consapevoli della fortuna di poter vivere di musica e di poter condividere la loro passione con il pubblico.

In conclusione, Giovanni e Matteo Cutello sono due giovani musicisti di talento che stanno facendo parlare di sé nel mondo del jazz. Grazie al loro grande talento e alla loro passione per la musica, si stanno facendo conoscere sempre di più nel panorama musicale italiano. Questa sera, come ospiti a Via dei Matti numero 0, avranno l’opportunità di mostrare il loro talento al grande pubblico e di consolidare il loro successo. Sono due gemelli molto legati, che si sostengono a vicenda e che hanno un rapporto speciale che si riflette anche nella loro musica. Sono persone umili e grate per le opportunità che hanno avuto e sperano di poter continuare a fare musica e a emozionare il pubblico per molti anni a venire.

