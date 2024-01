É sempre mezzogiorno | Ricetta biscotti diamantini vaniglia e cacao di Daniele Persegani

Oggi Daniele Persegani, noto cuoco emiliano, ci propone una ricetta irresistibile: i biscotti diamantini alla vaniglia e al cacao. Questi dolcetti sono estremamente burrosi e perfetti per una pausa dolce durante la giornata. Vediamo insieme come prepararli.

Per i biscotti alla vaniglia, avremo bisogno di farina 00, burro morbido, uova, zucchero a velo e estratto di vaniglia. Iniziamo mescolando il burro morbido con lo zucchero a velo, le uova e l’estratto di vaniglia, utilizzando una planetaria o una ciotola. Una volta ottenuto un composto cremoso e omogeneo, uniamo la farina e amalgamiamo il tutto. Otterremo un panetto morbido che dovrà riposare in frigorifero, avvolto nella pellicola trasparente.

Passiamo ora ai biscotti al cacao. Prepariamo un altro panetto di frolla seguendo lo stesso procedimento utilizzando farina 00, burro morbido, uova, zucchero a velo e cacao amaro in polvere. Anche questo panetto di frolla dovrà riposare in frigorifero.

Dividiamo i due impasti in due parti uguali e allunghiamoli formando quattro filoncini. Mettiamo un filoncino bianco accanto a uno al cacao e intrecciamoli tra loro, facendo attenzione a fermare bene le estremità. Riponiamo le coppie di filoncini in frigorifero per farli riposare.

Successivamente, tagliamo i filoncini a pezzi lunghi circa 5 cm. Spennelliamo ogni biscotto con l’albume e passiamoli a piacere nella granella di pistacchi, di nocciole o di zucchero. A questo punto, possiamo anche congelare i biscotti per cuocerli in un secondo momento. In caso di congelamento, scongeliamoli per 10 minuti prima di cuocerli e aggiungiamo 5 minuti al tempo di cottura indicato.

Inforniamo i biscotti a 180°C, in forno già caldo e ventilato, per 15 minuti.

Se volete seguire la preparazione dettagliata di questa e altre ricette di Daniele Persegani, potete trovare i video su RaiPlay.

Con questa ricetta, sarete in grado di deliziare voi stessi e i vostri ospiti con dei biscotti golosi e dal sapore unico. Buon appetito!

