É sempre mezzogiorno | Ricetta cotolette alla marescialla di Giusina Battaglia

Le cotolette alla marescialla sono una deliziosa ricetta siciliana, ideata dalla famosa cuoca casalinga Giusina Battaglia. Questo piatto goloso e veloce è perfetto per un pranzo o una cena gustosa. Per preparare le cotolette, avrete bisogno di 4 fette di vitello, 3 patate, 4 fette di prosciutto cotto, 8 fette di provola dolce, 2 uova, prezzemolo, pangrattato, farina, olio per friggere e sale. Inoltre, per accompagnare le cotolette, vi serviranno 2 finocchi, 2 arance, 200 g di olive nere, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Per iniziare, dovrete schiacciare le patate lesse e condire con sale e prezzemolo tritato. Prendete una fetta di vitello, salatela e mettete sopra un po’ delle patate schiacciate e condite, 2 fette di provola e una fetta di prosciutto cotto. Premete bene il tutto e passate la cotoletta nella farina, nelle uova sbattute e infine nel pangrattato.

Friggete le cotolette in olio caldo fino a doratura uniforme. Se preferite, potete anche friggerle in anticipo e tenerle calde in forno a 70°C circa. Nel frattempo, potete preparare il contorno per accompagnare le cotolette. Affettate finemente i finocchi e metteteli in una ciotola insieme agli spicchi di arancia, alle olive nere, al sale, al pepe e all’olio extravergine di oliva.

Una volta pronte, le cotolette alla marescialla sono pronte per essere gustate! Questo secondo piatto delizioso e semplice da preparare sarà un vero trionfo a tavola. Se volete vedere la ricetta di Giusina Battaglia in video, potete trovarla nella trasmissione “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

Ricordatevi che questo articolo non rappresenta il blog ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma è solo un taccuino in cui appuntare le ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

Non vi resta che provare questa gustosa ricetta e deliziare i vostri commensali con le cotolette alla marescialla di Giusina Battaglia! Buon appetito!

