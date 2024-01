É sempre mezzogiorno | Ricetta panino del norcino di Fulvio Marino

Il panino del norcino di Fulvio Marino è una vera delizia culinaria che unisce sapori tradizionali e gustosi. Proposto dal rinomato panettiere piemontese, questo panino farcito si ispira alle specialità toscane, offrendo una combinazione esplosiva di sapori e fragranze. Vediamo insieme come prepararlo.

Per realizzare questo delizioso panino, avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 500g di farina 0, 300ml di acqua, 5g di lievito di birra, 10g di sale, 35ml di acqua e 20ml di olio extravergine d’oliva.

Per iniziare, mettiamo la farina in una ciotola e aggiungiamo una parte dell’acqua. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio fino ad ottenere un composto grossolano. Lasciamo riposare per circa un’ora a temperatura ambiente, permettendo all’impasto di sviluppare i suoi aromi.

Dopo il periodo di riposo, aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato e un po’ di acqua. Mescoliamo bene fino a incorporare completamente gli ingredienti. Aggiungiamo il sale, l’acqua rimasta e lavoriamo l’impasto per alcuni minuti. Successivamente, versiamo l’olio extravergine d’oliva e continuiamo a lavorare l’impasto fino a quando l’olio viene completamente assorbito. Copriamo l’impasto e lasciamo lievitare per un’ora e mezza a temperatura ambiente, permettendo all’impasto di crescere e svilupparsi.

Una volta che l’impasto ha lievitato, prendiamo una porzione e formiamo una pagnotta rotonda. Facciamo lievitare nuovamente per circa 30 minuti, in modo che l’impasto possa acquisire la sua forma definitiva.

Trascorso il tempo di lievitazione, prendiamo la pagnotta e pratichiamo un taglio sulla superficie. Inforniamo a 220°C per circa 25 minuti o fino a quando il panino risulterà dorato e croccante. Durante la cottura, il profumo invitante del pane appena sfornato riempirà la cucina, rendendo l’attesa ancora più piacevole.

Il panino del norcino di Fulvio Marino è finalmente pronto per essere gustato. Potete farcirlo a piacere con salumi, formaggi, verdure o qualsiasi altra delizia preferiate. La sua consistenza soffice e fragrante, unita alla sua farcitura saporita, lo rende un’ottima soluzione per una pausa pranzo veloce ma gustosa. Potete trovare il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay, nel caso vogliate seguire passo passo la preparazione e godere di consigli e trucchi culinari direttamente dallo chef.

Ricordatevi che questo articolo ha solo scopo informativo e non è da considerarsi il blog ufficiale delle trasmissioni di cui trascriviamo le ricette. Pertanto, vi invitiamo a consultare sempre fonti autorevoli per ulteriori informazioni e dettagli sulla preparazione di questo delizioso panino. Non esitate a sperimentare e personalizzare la ricetta secondo i vostri gusti e preferenze. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta panino del norcino di Fulvio Marino