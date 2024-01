É sempre mezzogiorno | Ricetta sformato di patate finocchi e mandarino di gemelli Billi

I due cuochi piemontesi, i gemelli Billi, si uniscono al divertente Persegani per regalarci qualche sorriso e una nuova ricetta. Oggi propongono uno sformato di patate, finocchi e mandarino, un piatto vegetariano che promette di conquistare i palati più esigenti.

Per preparare questo delizioso piatto avremo bisogno di alcuni ingredienti. Iniziamo con due patate grandi e due finocchi, che taglieremo a rondelle spesse circa mezzo centimetro. Le patate, dopo essere state pelate, vanno messe in ammollo in acqua fredda per qualche minuto, poi scolate e sbollentate in acqua salata.

Nel frattempo, anche i finocchi vanno sbollentati in acqua salata. In una ciotola, prepariamo una miscela di pangrattato, formaggio grattugiato, sale, pepe e aglio tritato finemente. Prepariamo una tortiera foderandola con carta forno e creiamo uno strato di patate sul fondo. Distribuiamo sopra la fontina e la provola a dadini, una spolverata abbondante di pangrattato e formaggio grattugiato, e copriamo con i finocchi. Ripetiamo lo stesso procedimento per gli strati successivi, alternando formaggi a dadini, pangrattato condito, finocchi, patate e pangrattato condito.

Cuociamo il tutto in forno caldo a 180°C per circa 40 minuti, finché lo sformato non risulta dorato e croccante in superficie. Nel frattempo, prepariamo la salsa. Grattugiamo la scorza dei mandarini e spremiamo la polpa per ricavarne il succo. Mettiamo il succo in un pentolino e lasciamolo bollire fino a ridurlo della metà, ottenendo uno sciroppo.

In una ciotola, mescoliamo lo yogurt greco con un trito di prezzemolo e rosmarino, la scorza grattugiata dei mandarini, i semi di coriandolo tritati e il succo di mandarino ridotto. Mescoliamo bene il tutto e mettiamo la salsa a riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Per completare il piatto, tagliamo i mandarini cinesi a metà e li mettiamo a caramellare in padella con dello zucchero di canna e un po’ d’acqua. Una volta pronto, serviamo lo sformato con la salsa e i mandarini caramellati.

Questa deliziosa ricetta può essere gustata come piatto principale o come contorno, e sicuramente vi sorprenderà con il suo mix di sapori e consistenze. Se desiderate, potete sperimentare e personalizzare la ricetta aggiungendo altre verdure o formaggi secondo i vostri gusti.

