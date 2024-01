prezzo, caratteristiche per il 5G a buon prezzo

Motorola è un’azienda che sta guadagnando nuovamente quote di mercato nel settore della telefonia, dopo aver avuto un ruolo importante nella creazione dei cellulari. Recentemente, ha lanciato il Moto G34 in Italia, un dispositivo di fascia economica con ottime potenzialità, soprattutto perché supporta la connettività 5G.

Il Moto G34 ha debuttato con successo sul mercato cinese prima di arrivare in Italia. Questo smartphone è molto interessante perché offre buone caratteristiche a un prezzo accessibile. Ma quali sono queste caratteristiche e perché il marchio Motorola è così riconoscibile?

Il Moto G34 è un dispositivo di fascia bassa, ma nonostante ciò offre un display LCD da 6,5 pollici con un’alta frequenza di aggiornamento di 120 hertz. È pratico, sottile e leggero, con dimensioni di 162.7 x 74.6 x 8 millimetri e un peso di 179 grammi. Dispone anche di un moderno sistema Bluetooth 5.2, un jack audio per le cuffie da 3,5 mm e memorie UFS 2.2 con uno spazio nativo fino a 128 GB, espandibile tramite scheda SD. Inoltre, ha una batteria da 5000 mAh, che nonostante le dimensioni ridotte del dispositivo, offre una buona autonomia. Il Moto G34 supporta anche la connettività 5G e viene fornito con Android 14 e l’ecosistema Motorola, che è molto apprezzato nel mondo degli smartphone Android.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Moto G34 ha una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera Macro da 2 MP. Inoltre, ha una fotocamera frontale da 16 MP per selfie di buona qualità.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Moto G34 è dotato del processore Snapdragon 695 di Qualcomm, abbinato a una RAM LPDDR4X fino a 8 GB e 8 GB di memoria virtuale. Queste specifiche garantiscono una buona fluidità durante l’utilizzo del dispositivo.

Il prezzo del Moto G34 in Cina è di circa 130 euro, ma il prezzo europeo, incluso quello italiano, non è ancora noto. Tuttavia, ci si aspetta che il prezzo non superi i 200 euro e probabilmente si aggiri tra i 175 e i 190 euro.

In conclusione, il Moto G34 di Motorola è un dispositivo interessante per coloro che cercano uno smartphone economico ma con buone prestazioni. Con la connettività 5G e una batteria capiente, offre un’esperienza mobile soddisfacente. Il marchio Motorola, noto per la sua esperienza nel settore, garantisce la qualità e l’affidabilità del dispositivo. Quindi, se stai cercando uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, il Moto G34 potrebbe essere una scelta da considerare.

