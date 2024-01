Sveva Sagramola, chi è: età, vita privata e carriera

Sveva Sagramola è una conduttrice e autrice televisiva molto famosa in Italia, nota soprattutto per essere il volto del programma Geo. Nata a Roma nel 1964, oggi ha 59 anni. Si è laureata presso l’Università nella facoltà di Lettere Moderne, ottenendo una laurea con una tesi in Antropologia Culturale.

Dal punto di vista della sua vita privata, Sveva ha origini argentine da parte della madre e ama visitare spesso questo paese per incontrare i suoi parenti. Durante una vacanza in Sud America, è stata presentata a Diego Dolce, un industriale argentino, da un suo cugino. Sveva e Diego si sono innamorati e hanno iniziato una relazione il 10 dicembre 2005. Cinque anni dopo, è nata la loro unica figlia, Petra.

La carriera di Sveva Sagramola è iniziata nel 1990, quando ha fatto il suo debutto in Rai lavorando a Mixer, un programma di notizie diretto da Giovanni Minoli, che si occupava di temi sociali e di costume. Negli anni successivi, ha ricoperto i ruoli di autrice e conduttrice presso la redazione di Mixer. Nel 1994, si è dedicata principalmente a programmi rivolti ai giovani, come Mixer Giovani, Caro diario e Gli anni in tasca. Nel 1997, si è trasferita a Rai 3 per presentare i collegamenti esterni del programma di attualità Film vero.

Nel 1998, Sveva si è avvicinata alle tematiche legate all’ecologia e all’ambiente con la trasmissione Professione natura. Successivamente, ha preso il posto di Licia Colò alla guida di Geo&Geo. Nel corso degli anni, il programma ha cambiato nome diventando semplicemente Geo, ma Sveva è rimasta il volto principale accanto al naturalista e fotografo Emanuele Biggi. In questa trasmissione, la conduttrice ha realizzato numerosi reportage focalizzandosi sui problemi dello sviluppo sostenibile e della tutela della natura, affrontando anche le grandi emergenze umanitarie e ambientali che colpiscono i paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa.

Grazie alla particolarità dei suoi servizi, nel 2007 Sveva Sagramola ha ricevuto il riconoscimento Pegaso d’oro nel contesto del Premio Internazionale Flaiano. Durante gli anni trascorsi a condurre Geo, Sveva ha avuto anche altre esperienze televisive in Rai. Dal 2001 al 2010, ha presentato lo spin-off Cose dell’altro Geo, mentre nella stagione 2005/2006 ha condotto il programma di varietà documentaristica Timbuctu. Ha inoltre collaborato con le redazioni di Sei miliardi di altri e Bennato & Farmers. Dal 2016 al 2021, ha ricoperto il ruolo di responsabile di un altro spin-off di Geo chiamato Domenica Geo.

In conclusione, Sveva Sagramola è una conduttrice televisiva molto amata e stimata in Italia. La sua carriera è iniziata negli anni ’90 con il programma Mixer, per poi passare a trasmissioni rivolte ai giovani e successivamente dedicarsi alle tematiche ambientali con Geo. Grazie al suo impegno e alla sua passione, ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni. La sua vita privata è arricchita dalla presenza di una figlia, nata dalla sua relazione con Diego Dolce. Sveva Sagramola rappresenta un esempio positivo nel mondo della televisione italiana e continua a essere un volto noto e apprezzato dal pubblico.

