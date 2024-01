Alexander Gadjiev: età, concerti, Facebook, piano, moglie

Alexander Gadjiev è un giovane talento del pianoforte che ha conquistato tutti con la sua musica. Oggi, giovedì 25 gennaio 2024, sarà ospite a Via dei Matti numero 0, programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai Tre, dedicato alla musica.

Alexander Gadjiev è un pianista di grande successo e talento. Nato nel 1994 a Gorizia, da una famiglia di musicisti, è diventato uno dei talenti più noti nel mondo della musica. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di soli 5 anni, con sua madre Ingrid, e ha proseguito con suo padre, un noto didatta russo.

Fin da giovane, Alexander Gadjiev ha mostrato il suo talento e ha vinto il primo premio assoluto in diversi concorsi giovanili. A soli 9 anni ha suonato il Concerto do maggiore per pianoforte e orchestra di Haydn, ottenendo ottime critiche dalla stampa. A 10 anni ha tenuto il suo primo concerto e tra il 2005 e il 2008 ha suonato come solista al Palazzo del Governo di Trieste. Successivamente si è esibito in importanti festival in varie città.

Nel giugno del 2012, Alexander Gadjiev ha vinto la IX edizione del Premio delle Arti a Trieste, ottenendo il voto unanime della giuria. Lo stesso anno si è diplomato con lode e menzione speciale al Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e ha fatto il suo debutto a Parigi. Oggi è uno dei pianisti più apprezzati nel panorama della musica.

Durante la sua partecipazione a Via dei Matti numero 0, Alexander Gadjiev potrebbe raccontare qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Sarà interessante scoprire ulteriori dettagli su questo talentuoso musicista.

In sintesi, Alexander Gadjiev è un pianista di successo che ha iniziato a suonare il pianoforte sin da giovane. Ha vinto numerosi premi e si è esibito in importanti festival. Oggi è uno dei pianisti più apprezzati a livello internazionale. La sua partecipazione a Via dei Matti numero 0 promette di essere un momento emozionante in cui potremo conoscere meglio questo talentuoso musicista e scoprire nuovi dettagli sulla sua vita e carriera.

