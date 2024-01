Annunciati i nuovi OnePlus 12 e 12R: ecco le ultime notizie

La tanto attesa notizia è finalmente arrivata: OnePlus ha ufficialmente lanciato sul mercato la sua nuova serie di smartphone, i OnePlus 12. Questa nuova famiglia di dispositivi è composta da due modelli: il OnePlus 12 e il OnePlus 12R.

Il OnePlus 12 è equipaggiato con un potente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, che offre prestazioni CPU migliorate del 30% e GPU migliorata del 25%. Inoltre, dispone di 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria, il che consente di mantenere attive le applicazioni per un massimo di 72 ore. Il display 2K da 120Hz ProXDR offre una luminosità fino a 4500nit e una frequenza di aggiornamento del PWM di 2160Hz, garantendo un’esperienza visiva confortevole.

Per evitare il surriscaldamento, il OnePlus 12 è dotato di un sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC, che utilizza una struttura sottile in 3D. Inoltre, dispone di una ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 100W e di una batteria da 5400mAh, che consente di ricaricare completamente il dispositivo in soli 26 minuti. È inoltre possibile utilizzare la ricarica wireless AIRVOOC da 50W.

La fotocamera Hasselblad Camera for Mobile offre la possibilità di scattare foto professionali, grazie a un sensore grandangolare Sony LYT-808, una lente periscopica da 64MP 3x, HDR RAW e una modalità ritratto Hasselblad. Altre caratteristiche includono audio spaziale 3D, Aqua-touch, blaster IR e una porta USB 3.2 Gen 1.

Il OnePlus 12R, il quarto dispositivo della serie R, è stato progettato per portare l’esperienza di gioco di OnePlus a un pubblico più ampio, oltre ai tradizionali mercati cinesi e indiani. Questo dispositivo è dotato di uno schermo LTPO 4.0, il primo al mondo, con un sistema di frequenza di aggiornamento in continua evoluzione da 1Hz a 120Hz, che migliora la durata della batteria e la fluidità dell’esperienza utente. Il processore Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0, supportati dal sistema di raffreddamento Cryo-Velocity, offrono prestazioni di altissimo livello. Inoltre, il sistema di fotocamere flagship con sensore Sony IMX890 da 50MP e algoritmi proprietari garantisce risultati eccezionali.

Inoltre, OnePlus ha presentato anche le nuove OnePlus Buds 3, che offrono un’esperienza sonora straordinaria grazie ai driver dinamici doppi e al design coassiale innovativo. Queste cuffie possono riprodurre frequenze che vanno da 15Hz a 40kHz e offrono una cancellazione del rumore fino a 49 dB, certificata TÜV Rheinland. Inoltre, si adattano automaticamente all’ambiente grazie all’eliminazione del rumore Smart Scene 2.0. Le cuffie offrono fino a 10 ore di riproduzione, che possono essere estese fino a 44 ore grazie alla custodia, e possono essere ricaricate rapidamente in soli 10 minuti, garantendo fino a 7 ore di autonomia.

Il OnePlus 12 è disponibile per il preordine al prezzo suggerito di 1099.00€, mentre il OnePlus 12R può essere acquistato al prezzo di 699.00€ su OnePlus.com, OPPO Store e presso i principali rivenditori di telefonia. Con queste nuove offerte, OnePlus si conferma come uno dei principali attori nel mercato degli smartphone di alta qualità, offrendo prestazioni elevate e funzionalità innovative ai propri clienti.

