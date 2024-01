Danilo Bertazzi chi è: età, carriera, marito, Melevisione

Danilo Bertazzi, meglio conosciuto come Tonio Cartonio, è un personaggio famoso che ha divertito moltissimi bambini con le sue storie nella Melevisione. Nonostante sia un volto noto, la sua carriera non ha avuto il successo che si sarebbe potuto aspettare, in quanto ha preferito dedicarsi al teatro anziché alla televisione. Tuttavia, stasera avrà l’opportunità di essere ospite su Canale 5 nel programma Splendida Cornice, condotto da Geppi Paoni. Vediamo quindi chi è Danilo Bertazzi e qualcosa sulla sua vita privata.

Danilo Bertazzi è nato a Chivasso nel 1960. Ha intrapreso la sua carriera partecipando a numerosi programmi televisivi, ma è anche un ottimo attore teatrale. È famoso soprattutto per il suo ruolo di Tonio Cartonio nella Melevisione, dove è stato presente dal 1999 al 2004. Questo personaggio gli ha dato grande notorietà e l’ha reso amato non solo dai bambini, ma anche dagli adulti.

Dopo la Melevisione, Danilo ha fatto parte di altri programmi televisivi come la Trebisonda e Slurp nel 2010, in cui ha ricoperto il ruolo di conduttore. Successivamente ha proseguito la sua carriera di attore nella soap opera italiana CentoVetrine nel 2011, interpretando il personaggio del Dott. Giorgio Correntini, e nella serie televisiva Cuoco Danilo dal 2011.

Nel corso degli anni, ci sono state anche notizie spiacevoli su Danilo, ma si sono rivelate essere false. Ad esempio, per un certo periodo è stato diffusa la notizia della sua morte per overdose, ma si è trattato solo di una bufala per attirare l’attenzione.

Danilo è anche tornato alla Melevisione negli anni successivi, ma questa volta nel ruolo di cuoco. Ha partecipato a numerose esperienze in radio e ha prestato la sua voce come doppiatore.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto, ma si sa che condivide la sua vita con il compagno Roberto. Danilo ha ancora un grande sogno, che è quello di tornare in televisione come conduttore. Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Danilo è appassionato di cucina e vive una vita serena con il suo compagno, godendosi gli affetti e il lavoro finché può. La professione di libero professionista, come sappiamo, è molto incerta, ma lui non ha mai abbandonato il microfono e continua ad aspettare l’opportunità di tornare in televisione come conduttore di un programma.

In conclusione, Danilo Bertazzi è un personaggio noto come Tonio Cartonio nella Melevisione, che ha avuto successo nel divertire i bambini con le sue storie. Nonostante la sua carriera non abbia raggiunto grandi traguardi, Danilo continua ad amare il mondo dello spettacolo e sogna di tornare in televisione come conduttore. Nella sua vita privata, condivide la sua vita con il compagno Roberto e si dedica alla sua passione per la cucina.

