É sempre mezzogiorno | Ricetta crackers al farro di Fulvio Marino

Fulvio Marino, famoso panettiere piemontese, condivide la sua ricetta per preparare dei deliziosi crackers al farro nella puntata di “É sempre mezzogiorno”. Questi crackers al farro sono un’idea golosa e veloce per uno spuntino sfizioso.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono: 500 g di farina di farro bianco, 250 ml di acqua, 75 ml di olio evo, 12,5 g di sale e semi misti per guarnire.

Per preparare i crackers, iniziamo mescolando la farina di farro con l’acqua e l’olio in una ciotola. Aggiungiamo il sale e lavoriamo con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Successivamente, avvolgiamo l’impasto nella pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.

Trascorso il tempo di riposo, stendiamo l’impasto su un piano leggermente infarinato utilizzando un mattarello. La sfoglia dovrà avere uno spessore di circa 2-3 mm. Trasferiamo la sfoglia su una teglia foderata con carta forno e spennelliamo la superficie con un po’ d’acqua. Con una rotella, ritagliamo dei quadrati o rettangoli e spargiamo sopra i semi misti o il sale grosso.

Inforniamo i crackers in forno caldo e statico a 180°C per circa 25 minuti, fino a quando risulteranno dorati e croccanti. Una volta cotti, spezziamo i crackers e lasciamo raffreddare.

I crackers al farro di Fulvio Marino sono pronti per essere gustati. Possono essere serviti come accompagnamento a un aperitivo o come semplice spuntino durante la giornata. La loro croccantezza e il sapore unico del farro renderanno ogni morso irresistibile.

È possibile trovare il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay, sul sito ufficiale del programma. È importante ricordare che questo articolo è solo un taccuino delle ricette più interessanti e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni.

Non perdete l’opportunità di provare i crackers al farro di Fulvio Marino, un’idea gustosa e salutare per una pausa golosa. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta crackers al farro di Fulvio Marino