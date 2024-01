É sempre mezzogiorno | Ricetta delizia al caffè speziato di Sal De Riso

La delizia al caffè speziato di Sal De Riso è un dolce sontuoso e delizioso dedicato a una nonna appassionata delle creazioni del famoso pasticcere partenopeo. Se sei un amante dei dolci e desideri provare una ricetta indulgente, questa è la scelta perfetta. Scopriamo insieme come prepararla.

Gli ingredienti necessari per questa delizia sono: bagna al caffè speziato, glassa speziata e pan di Spagna. Per il pan di Spagna, servono 400 g di uova, 40 g di tuorli, 240 g di zucchero, 120 g di farina 00, 120 g di fecola, vaniglia. Per la crema, occorrono 450 ml di latte, 150 g di panna, 180 g di tuorlo, 150 g di zucchero, 38 g di amido, vaniglia, 2 g di sale, scorza di limone e arancia, 6 g di caffè, 6 g di orzo, 15 chicchi di caffè, 25 g di mix di spezie, 5 g di pisto napoletano e panna montata.

Per iniziare, prepariamo la crema. Scalda il latte e la panna con il sale, i chicchi di caffè, il caffè liofilizzato, l’orzo liofilizzato, la scorza di limone e arancia, le spezie e il pisto napoletano in polvere. Porta il tutto ad ebollizione e lascia in infusione per 15 minuti. In un’altra ciotola, mescola i tuorli con lo zucchero e l’amido, poi aggiungi la miscela speziata di latte e panna filtrata. Cuoci la crema mescolando continuamente fino a che si addensa. Trasferisci la crema su un vassoio, copri con pellicola a contatto e lascia raffreddare in frigorifero. Una volta raffreddata, incorpora della panna montata e zuccherata.

Passiamo ora alla preparazione del pan di Spagna. Con l’aiuto delle fruste, monta le uova intere e i tuorli con lo zucchero per circa 15 minuti. Aggiungi la farina e la fecola setacciate, mescolando delicatamente. Riempire degli stampini in silicone a mezzasfera con il composto ottenuto e cuoci in forno caldo e statico a 180°C per 12 minuti. Lascia raffreddare nello stampo.

Una volta freddo, farcisci ogni cupoletta di pan di Spagna con circa 30 g di crema, inserendola dalla parte inferiore. Capovolgi le cupolette e inzuppa con la bagna al caffè speziato. Per rendere la crema rimasta più fluida, aggiungi un po’ di panna montata e latte fresco a occhio. Quando sarà diventata fluida, immergi le cupolette di crema e disponile su un vassoio, affiancandole. Infine, decora con riccioli di panna e ciliegie candite.

Questa delizia al caffè speziato di Sal De Riso è un’esplosione di sapori e profumi. Sarà un dolce sontuoso che conquisterà tutti i palati. Se desideri seguire la preparazione passo passo, puoi trovare il video della ricetta su RaiPlay. Ricorda che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni, ma un taccuino che raccoglie le ricette più interessanti.

Non perdere l’opportunità di deliziarti con questo meraviglioso dolce al caffè speziato e lasciati trasportare dalla maestria di Sal De Riso.

