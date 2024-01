É sempre mezzogiorno | Ricetta troccoli con nduja pomodorini e burrata di Antonella Ricci

La cuoca Antonella Ricci, originaria della Salento, ci propone oggi una ricetta irresistibile per un primo piatto tradizionale: i troccoli con nduja, pomodorini e burrata.

Per preparare questa deliziosa ricetta avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 150 g di semola, 150 g di farina 00, 150 ml di acqua, 150 g di nduja, 16 pomodori datterini, 1 cipolla, 50 g di formaggio grattugiato, 2 burrate affumicate, alloro, cerfoglio, zucchero, olio extra vergine di oliva, sale e pepe.

Per iniziare, prepariamo i troccoli, una tipologia di spaghetti simili alle chitarrine. Successivamente, tagliamo i pomodorini a metà e li disponiamo su una teglia, condendoli con olio, sale e pepe. Inforniamo a 140°C per 30 minuti.

Nel frattempo, formiamo delle polpettine di nduja, delle dimensioni di nocciole. In una padella, facciamo soffriggere la cipolla tritata con un generoso filo d’olio. Uniamo le polpettine di nduja e aggiungiamo cerfoglio o prezzemolo tritato per insaporire il condimento. Aggiungiamo anche i pomodorini cotti in forno per arricchire il sapore.

Cuociamo la pasta al dente e poi la saltiamo in padella insieme al condimento preparato. Serviamo il piatto con pezzi di burrata affumicata sopra per aggiungere una nota di cremosità.

Questa ricetta è perfetta per un pranzo o una cena gustosa e saporita. Se volete vedere la preparazione dettagliata, potete trovare il video su RaiPlay. Ricordatevi che questo articolo rappresenta solo un resoconto personale e non il sito ufficiale delle trasmissioni televisive.

Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta e vi auguriamo un buon appetito!

