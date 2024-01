ecco la data di uscita

Google ha un’enorme influenza nel contesto degli smartphone grazie allo sviluppo continuo e migliorativo del sistema operativo Android, che è il più diffuso su questi dispositivi da molti anni. Anche se iOS di Apple è un concorrente vicino, il colosso statunitense ha iniziato a fare il suo ingresso nel mondo degli smartphone molto prima, supportando e sviluppando dispositivi chiamati Nexus e poi Pixel, considerati tra i migliori smartphone Android sul mercato. I Pixel sono molto apprezzati dagli appassionati e il nuovo Google Pixel 9 sembra essere un upgrade significativo rispetto ai modelli precedenti.

Il nuovo design della serie di smartphone che si posizioneranno nella fascia medio-alta dei dispositivi Android è stato svelato. Oltre all’aspetto estetico, che è un vero e proprio marchio di fabbrica dei dispositivi Google, sono soprattutto le funzionalità e le caratteristiche hardware/software di questi smartphone a conquistare un vasto pubblico.

Google è nota per non rivelare anticipazioni o “leaks” sui modelli futuri, ma questa volta sembra aver lasciato trapelare alcune informazioni sulla nona generazione dei propri smartphone, che dovrebbero arrivare sul mercato nella seconda metà del 2024. Secondo i leaks provenienti da vari portali, come Onleaks, il design del Pixel 9 seguirà la strada già tracciata dai modelli precedenti, con un display piatto e angoli arrotondati. Tuttavia, ci sono voci che suggeriscono un display leggermente più piccolo rispetto al Pixel 8, che misura circa 6,7 pollici, con il Pixel 9 che dovrebbe attestarsi intorno ai 6,5 pollici.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, si prevede che sarà molto interessante, con le fotocamere disposte in orizzontale, a differenza delle tendenze attuali che vedono una disposizione verticale. Per quanto riguarda la potenza e la scheda tecnica, al momento si sa ancora molto poco, poiché Google tiene queste informazioni gelosamente riservate.

Si prevede che il Pixel 9 avrà i classici flash LED e il sensore per la temperatura, oltre ad eseguire un sistema operativo Android proprietario, che garantirà prestazioni di alto livello, considerando che Google è la proprietaria di Android. I Pixel sono molto apprezzati proprio per questa integrazione con il sistema operativo.

In conclusione, il nuovo Google Pixel 9 sembra promettere miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti. Il design seguirà la linea già tracciata, con un display piatto e angoli arrotondati. Tuttavia, ci sono voci che suggeriscono una dimensione leggermente più piccola rispetto al Pixel 8. Il comparto fotocamera sarà interessante, con le fotocamere disposte in orizzontale anziché in verticale come molti modelli recenti. Per quanto riguarda la potenza e la scheda tecnica, al momento non ci sono molte informazioni disponibili, ma ci si aspetta che il Pixel 9 offra prestazioni di alto livello grazie al sistema operativo Android proprietario di Google. I fan dei Pixel sono sicuramente ansiosi di scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo smartphone.

