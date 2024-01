età, figli, carriera, dove vive, teatro, Splendida Cornice

Alessio Boni, ospite gradito e famoso di Splendida Cornice, è un attore versatile e capace di interpretare una vasta gamma di personaggi. La sua carriera nel mondo della recitazione non è stata la prima scelta, ma ha sicuramente cambiato completamente la sua vita. Attualmente, è il protagonista della miniserie “La lunga notte – La caduta del Duce”, dove interpreta il ruolo di Dino Grandi, una figura politica e diplomatica che è passata alla storia per aver destituito il Duce.

Alessio Boni è nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, nel 1966. All’inizio della sua vita, non era coinvolto nel mondo dello spettacolo. Dopo aver lasciato gli studi, ha lavorato come piastrellista insieme a suo padre e ha anche avuto un’esperienza nella Polizia di Stato italiana. Successivamente, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente a San Diego, in California, dove ha svolto diversi lavori, tra cui babysitter e pony express.

Dopo il suo ritorno in Italia, Alessio Boni ha lavorato come animatore turistico e ha iniziato a farsi notare nell’ambiente dello spettacolo. Dagli anni ’80 ha iniziato a lavorare a teatro con i fotoromanzi, per poi passare a diverse produzioni cinematografiche. Ha fatto il suo debutto come attore nel film “Il mago” nel 1990 e successivamente ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, dove ha conseguito il diploma.

Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti per perfezionare il suo inglese e migliorare le sue abilità di recitazione, Alessio Boni è tornato in Italia. Negli anni ’90, ha partecipato a numerose produzioni televisive italiane e internazionali, tra cui “The Tourist” e “La bestia del cuore”, candidato all’Oscar come miglior film straniero.

Grazie alla sua interpretazione in “La meglio gioventù” nel 2004, Alessio Boni ha vinto un Nastro d’Argento. Nel 2006, ha ricevuto un Globo d’Oro per il suo ruolo in “Arrivederci amore, ciao”. Ha anche interpretato ruoli storici e letterari, come in “Guerra e Pace”, dove ha interpretato il protagonista Michelangelo Merisi in “Caravaggio” e il compositore della Tosca in “Puccini”.

Alessio Boni è una persona piuttosto riservata e ha ufficializzato la sua relazione con Nina Verdelli, una giornalista, diversi anni fa. La coppia ha avuto due figli, Lorenzo e Riccardo, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

In conclusione, Alessio Boni è un attore talentuoso e versatile che ha dimostrato la sua abilità nel interpretare una vasta gamma di personaggi. Nonostante la sua carriera non sia stata la sua prima scelta, ha raggiunto il successo e ha ricevuto riconoscimenti per le sue interpretazioni. Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Alessio Boni è un padre orgoglioso e ha una relazione stabile con Nina Verdelli.

