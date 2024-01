età, moglie, laurea, figli, Piazza Pulita, dove vive

Corrado Formigli è un noto conduttore e presentatore di programmi televisivi legati alla politica e all’attualità. Uno dei suoi programmi più famosi è Piazza Pulita, che va in onda su La7 ed è considerato uno dei principali nel suo genere. Oltre a condurre, Formigli ha anche esperienze come inviato, editorialista e giornalista su diverse testate.

Nato a Napoli il 24 marzo 1968, Corrado Formigli proviene da una famiglia di origine toscana. Oggi ha 55 anni ed è uno dei volti più noti del giornalismo italiano. Fin da giovane ha coltivato la sua passione per il giornalismo e ha iniziato a collaborare con il quotidiano Paese Sera negli anni ’80. Durante i suoi studi di Giurisprudenza, ha trascorso un periodo a Londra dove ha continuato a lavorare come giornalista per Il Manifesto.

Dopo il suo ritorno in Italia, Formigli si è trasferito a Roma, dove ha continuato a lavorare per Il Manifesto e ha iniziato a collaborare con la Rai. Ha lavorato per il programma Tempo Reale fino al suo passaggio a Mediaset, dove è stato rappresentante e conduttore di programmi come Moby Dick e Moby’s fino al 1999. Successivamente, è tornato alla Rai e ha lavorato per format come Circus e Sciuscià. Nel frattempo, è diventato un volto noto della televisione italiana e uno dei principali inviati dei programmi di attualità.

Nel 2003, Formigli è passato a Sky, dove è stato uno dei primi volti a far parte di SkyTg24. Qui ha condotto il programma Controcorrente e ha continuato a collaborare con diverse testate giornalistiche come Il Sole 24 ore, Il Fatto Quotidiano, Elle e altre ancora. Di recente, ha iniziato a collaborare con la testata del Partito Democratico, Domani. Durante la sua carriera, ha sviluppato numerosi reportage, soprattutto per Piazza Pulita, e ha continuato a collaborare con altre testate giornalistiche, occupandosi principalmente di attualità.

Nonostante la sua notorietà, Corrado Formigli è molto riservato riguardo alla sua vita privata. È sposato da molti anni con Stella Prudente, che lavora anche nel campo dell’informazione come scrittrice per L’Internazionale. La coppia ha due figlie, Sofia nata nel 2001 e Viola nata nel 2009. Formigli vive con la sua famiglia a Roma.

In conclusione, Corrado Formigli è un giornalista e conduttore televisivo italiano molto apprezzato nel campo della politica e dell’attualità. Ha condotto programmi di successo come Piazza Pulita e ha collaborato con diverse testate giornalistiche. Nonostante la sua fama, è una persona riservata e vive una vita privata lontana dai riflettori. Con il suo impegno e la sua professionalità, Formigli continua a essere una figura di riferimento nel giornalismo italiano.

