Nuovo Samsung Galaxy A55: ultime notizie e prime indiscrezioni

Samsung sta cambiando il suo tradizionale schema di lancio dei nuovi smartphone. Di solito, l’azienda annuncia prima i dispositivi della serie Galaxy S, seguiti dai telefoni della serie Galaxy A. Quest’anno, però, Samsung ha già annunciato il Galaxy S24 e sembra che presto potrebbe svelare i nuovi modelli di fascia media, ovvero il Galaxy A35 e il Galaxy A55.

Il design del Galaxy A55 era già stato scoperto alcuni mesi fa, ma recentemente sono emerse nuove informazioni, tra cui la velocità di ricarica e la versione Bluetooth del dispositivo. Il Galaxy A55 sarà uno smartphone Android di fascia media, che dovrebbe essere presentato nel primo trimestre del 2024 insieme ad altri modelli della stessa linea, come il Galaxy A35.

Il telefono dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ e un refresh rate fino a 120 Hz. Avrà un vetro Gorilla Glass 5 e una fotocamera anteriore posizionata al centro dello schermo. Il processore scelto da Samsung sarà l’Exynos 1480 con GPU AMD. Il dispositivo avrà 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, che purtroppo non sarà espandibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy A55 avrà quattro sensori. Sul retro del telefono ci sarà una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore da 5 MP per scatti macro. Frontalmente, ci sarà una fotocamera singola da 32 MP.

Per quanto riguarda la connettività, il telefono supporterà il 5G, il VoLTE, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth, il NFC, il GPS e avrà una porta USB Type-C. Avrà anche un lettore di impronte digitali integrato nel display e sarà certificato IP67/68 contro polvere e acqua. La batteria potrebbe essere da 5000 mAh, con supporto per la ricarica veloce da 25 W tramite cavo.

Il Galaxy A55 verrà fornito con Android 14 e One UI 6, l’ultima versione dell’interfaccia utente di Samsung. L’azienda dovrebbe garantire un lungo periodo di supporto software per questo dispositivo, con almeno quattro importanti aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza. Pertanto, il telefono dovrebbe supportare almeno fino ad Android 18 e ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 2029.

Si prevede che il Galaxy A55 sarà annunciato a livello globale entro il primo trimestre del 2023. Al momento non ci sono informazioni sui prezzi di vendita, ma si può presumere che saranno simili a quelli del suo predecessore, che partiva da 499 euro.

In conclusione, Samsung sta per lanciare i nuovi modelli di fascia media Galaxy A35 e Galaxy A55. Questi dispositivi offriranno caratteristiche interessanti come un display AMOLED, un potente processore, un comparto fotografico versatile e una connettività completa. Inoltre, Samsung garantirà un lungo periodo di supporto software per questi telefoni. Non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli su questi nuovi smartphone.

