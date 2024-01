Sara Lazzaro chi è: età, vita privata, carriera, Doc – È nelle tue mani

La terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ ha finalmente iniziato la sua messa in onda su Rai 1, regalando agli spettatori una nuova avventura insieme a Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti e Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano. Tuttavia, non possiamo dimenticare la presenza di un altro personaggio importante, interpretato da Sara Lazzaro, ovvero Agnese Tiberi, ex moglie di Doc. Lazzaro è un’attrice talentuosa e professionale, che ha recitato in numerosi film e serie televisive. Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Sara Lazzaro è nata a Rovolon, in provincia di Padova, ed è di origini miste, essendo metà italiana da parte del padre e metà americana da parte della madre. In diverse interviste, ha confessato di amare molto Venezia, città in cui si è laureata in Arti visive e dello spettacolo presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, noto come IUAV. In seguito, ha proseguito i suoi studi a Londra, ottenendo un Master in Performance al Drama Centre e specializzandosi così nella recitazione cinematografica. Durante la sua vita, ha trascorso del tempo anche negli Stati Uniti, lavorando come commessa in un negozio di scarpe a Los Angeles. Durante questa esperienza, ha avuto l’opportunità di incontrare diverse star americane, come Drew Barrymore e Naomi Watts.

Nel 2016, Lazzaro è stata premiata con il riconoscimento Cinema Veneto Leone di vetro per la sua interpretazione di Maria nel film ‘The Young Messiah’. Questo premio ha segnato un importante traguardo nella sua carriera e ha confermato il suo talento come attrice.

Oltre alla sua partecipazione in ‘Doc’, Sara Lazzaro ha interpretato il ruolo di Carla nel film ’18 regali’, diretto da Francesco Amato nel 2020. Successivamente, ha preso parte alla serie ‘Volevo fare la rockstar’ nel ruolo di Daniela, che è stata trasmessa per due stagioni dal 2019 al 2022. Nel 2021, ha recitato anche in ‘Welcome Venice’, una serie ambientata a Venezia, condividendo il set con Andrea Pennacchi e Paolo Pierobon.

Lazzaro ha anche interpretato il ruolo di Monica Ferri nella serie molto amata dal pubblico ‘Call My Agent – Italia’, che ha debuttato nel 2023. Il suo personaggio ha conquistato il cuore degli spettatori, e ora si aspetta con ansia l’uscita della seconda stagione. Inoltre, ha avuto anche piccoli ruoli da non protagonista in altre serie televisive.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice ha rivelato di avere un compagno con cui condivide una vita felice, anche se non ha svelato il suo nome. Inoltre, Lazzaro è molto affezionata alla loro cagnolina Kyla, che è diventata un membro importante della loro famiglia.

In conclusione, Sara Lazzaro è una talentuosa attrice che ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni. Dalla sua formazione in Italia e nel Regno Unito, alle sue esperienze professionali negli Stati Uniti, ha dimostrato di essere una professionista versatile e apprezzata. La sua partecipazione in ‘Doc – Nelle tue mani’ e in altre produzioni televisive e cinematografiche ha contribuito a consolidare la sua carriera, e siamo sicuri che continuerà a sorprenderci con il suo talento in futuro.

