É sempre mezzogiorno | Ricetta lingue di pizza di Fulvio Marino

Le lingue di pizza di Fulvio Marino sono un’interessante variante della classica pizza, presentata dal famoso panettiere piemontese durante la nota trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”. Questa ricetta si distingue per il suo impasto lievitato e saporito, rendendola perfetta per essere gustata nel corso del weekend.

Per preparare le lingue di pizza, occorrono diversi ingredienti che includono 150 grammi di semola, 350 grammi di farina 0, 350 millilitri di acqua, 3 grammi di lievito di birra, 40 millilitri di olio extra vergine di oliva e 11 grammi di sale.

Per iniziare la preparazione, è necessario mettere la semola in una ciotola e aggiungere circa 75 millilitri di acqua. Il composto così ottenuto viene mescolato con un cucchiaio fino a ottenere una consistenza grossolana, che poi verrà lasciata riposare per circa mezz’ora.

Successivamente, si aggiunge al pre-impasto la farina 0, una parte dell’acqua rimasta e il lievito di birra fresco sbriciolato. Dopo aver mescolato per qualche minuto, si aggiunge il sale e il resto dell’acqua. L’impasto viene lavorato con le mani fino a ottenere un panetto liscio. A questo punto, si aggiunge l’olio e si continua ad impastare fino a farlo assorbire completamente. L’impasto viene quindi coperto e lasciato lievitare per 2 ore a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo di lievitazione, si prende l’impasto e si stende su una superficie infarinata fino ad ottenere una sfoglia con uno spessore di circa 3-4 millimetri. Questa sfoglia viene poi tagliata in strisce lunghe e strette, simili a delle lingue.

Infine, le lingue di pizza vengono disposte su una teglia rivestita di carta forno e cotte in forno preriscaldato a 220 gradi Celsius per circa 10-15 minuti, o fino a quando non risultano dorate e croccanti.

Le lingue di pizza di Fulvio Marino sono ora pronte per essere gustate! Questa ricetta rappresenta un’idea originale e saporita per un aperitivo o un antipasto, da accompagnare con salse o formaggi cremosi. Non dimenticate di guardare i video delle ricette della trasmissione “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

È importante ricordare che questo articolo rappresenta solo un riassunto della ricetta originale proposta da Fulvio Marino durante la trasmissione. Per ulteriori dettagli e per vedere l’immagine della ricetta, si consiglia di consultare il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni.

