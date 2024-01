É sempre mezzogiorno | Ricetta nuggets di pollo di Daniele Persegani

Nel segmento di “É sempre mezzogiorno”, Giovanna Civitillo sarà temporaneamente assente a causa dei preparativi per il Festival di Sanremo. Tuttavia, oggi il professor Persegani ci insegnerà come preparare dei deliziosi nuggets di pollo.

Per la preparazione di questa ricetta avremo bisogno di diversi ingredienti. Per il ketchup, ci serviranno cipolle a pezzettoni, passata di pomodoro, zucchero di canna, aceto bianco e rosso, chiodi di garofano in polvere, paprika dolce, zenzero in polvere (opzionale), noce moscata, amido e sale. Per i nuggets, invece, avremo bisogno di petto di pollo, pane, senape, paprika, aglio in polvere e cipolla in polvere. Inoltre, avremo bisogno di birra fredda e farina per la pastella, corn flakes sbriciolati e patatine per la panatura, e olio per friggere.

Per iniziare, prepariamo il ketchup. In un pentolino, mettiamo a freddo la cipolla a pezzettoni, la passata di pomodoro, lo zucchero di canna, l’aceto bianco e rosso, i chiodi di garofano in polvere, la paprika dolce, lo zenzero in polvere (se gradito), la noce moscata e l’amido. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e accendiamo il fuoco. Lasciamo cuocere per almeno 20 minuti, quindi frulliamo il composto e aggiustiamo di sale. Se la consistenza risulta troppo densa, possiamo allungarla con un po’ d’acqua.

Passiamo ora alla preparazione dei nuggets. Trituriamo il petto di pollo nel tritacarne, alternandolo a del pane. Se preferiamo, possiamo frullare il pollo a pezzetti insieme al pane all’interno di un mixer. Aggiungiamo alla carne tritata la senape, la paprika, l’aglio in polvere e la cipolla in polvere. Lavoriamo il composto fino ad ottenere una consistenza omogenea.

Successivamente, prepariamo la pastella. In una ciotola, versiamo la birra fredda e aggiungiamo pian piano la farina, mescolando fino ad ottenere una miscela liscia e fluida.

Creiamo delle polpettine leggermente schiacciate con il composto di pollo e passiamole nella pastella (o nell’albume sbattuto). Successivamente, impaniamole nei corn flakes sbriciolati insieme alle patatine.

Infine, friggiamo i nuggets in olio caldo (circa 160°C) e profondo fino a doratura.

I nuggets di pollo di Daniele Persegani sono pronti per essere gustati. Se desiderate visualizzare il video di questa ricetta o altre puntate di “É sempre mezzogiorno”, potete trovarli su RaiPlay.

È importante sottolineare che questo articolo è solo un riassunto della ricetta tratta dal sito RicetteInTv.com e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni da cui provengono le ricette.

