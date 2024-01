É sempre mezzogiorno | Ricetta torta ai 7 vasetti di Luca Perego

La torta ai 7 vasetti di Luca Perego è una ricetta semplice ma deliziosa che sicuramente vi conquisterà con il suo sapore unico. Questa torta salata è perfetta per un pranzo o una cena informale, ma può essere gustata anche fredda, rendendola adatta per un pic-nic o un buffet. Vediamo insieme gli ingredienti e il procedimento per prepararla.

Per realizzare la torta ai 7 vasetti, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: un vasetto di yogurt bianco, un vasetto di latte, un vasetto di olio di semi, tre uova, una bustina di zafferano, un vasetto di formaggio grattugiato, tre vasetti di farina 00, 16 g di lievito istantaneo per salati (o per dolci NON vanigliato), due zucchine, 150 g di fontina e sale.

Per iniziare la preparazione della torta, svuotate il vasetto di yogurt bianco in una ciotola. Utilizzate lo stesso vasetto per misurare gli altri ingredienti: aggiungete quindi il latte, le uova, lo zafferano, il sale e il pepe. Mescolate tutto insieme fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete poi la farina, un vasetto alla volta, mescolando con una frusta. Aggiungete anche il formaggio grattugiato e il lievito istantaneo per salati (o per dolci NON vanigliato).

A questo punto, prendete le zucchine e lavatele bene. Pelatele utilizzando un pelapatate, ottenendo dei nastri dalla parte verde. Tagliate la polpa delle zucchine a rondelle e la fontina a dadini. Unite le zucchine a rondelle e la fontina all’impasto e trasferite il tutto in una tortiera imburrata o foderata con carta forno. Decorate la superficie della torta con i nastri di zucchine e qualche cubetto di fontina.

Infornate la torta in forno già caldo a 180°C per circa 40 minuti, o fino a quando risulterà dorata in superficie. Una volta cotta, sfornate la torta e lasciatela raffreddare prima di servirla.

Potrete gustare la torta ai 7 vasetti sia calda che fredda, a seconda delle vostre preferenze e delle occasioni in cui la proporrete. Questa torta salata è perfetta per un pranzo o una cena informale, ma può essere anche portata in pic-nic o a un buffet.

La ricetta della torta ai 7 vasetti di Luca Perego è stata pubblicata il 26 gennaio 2024 durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno”. Se volete vedere il video della ricetta, potete trovarlo su RaiPlay.

Tuttavia, ricordate che questo articolo è solo un riassunto delle istruzioni e degli ingredienti della torta ai 7 vasetti, e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni come “È sempre mezzogiorno” o “Cotto e mangiato”. Le immagini delle ricette sono state prese dai siti ufficiali, dallo streaming e dai social dei programmi.

Quindi, ora non vi resta che mettervi all’opera e buon appetito!

