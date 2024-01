Giusina in cucina | Ricetta siciliane di Zafferana Etnea di Giusina Battaglia

La serie di Food Network “Giusina in cucina” ha recentemente presentato nuove puntate dedicate alla cucina siciliana, in cui Giusina Battaglia, una giornalista appassionata di cucina, ha svelato la sua ricetta delle “siciliane di Zafferana Etnea”. La serie va in onda il sabato alle 15:45 sul canale 33.

In queste nuove puntate, Giusina ha deciso di concentrarsi sulla cucina siciliana preparata in maniera semplice e casalinga. Le sue ricette sono così popolari che sono state raccolte in un libro, recentemente pubblicato in libreria, e sono anche disponibili sul suo sito web, giusinaincucina.com.

La ricetta delle siciliane di Zafferana Etnea richiede i seguenti ingredienti: farina 00, semola, acqua, lievito di birra, zucchero, strutto, sale, acciughe sott’olio, olive nere, tuma (un formaggio tipico siciliano), pepe nero e olio per friggere.

Per preparare le siciliane di Zafferana Etnea, bisogna seguire alcuni passaggi. Innanzitutto, si deve sciogliere il lievito di birra fresco nell’acqua a temperatura ambiente, insieme allo zucchero. In seguito, si mettono la semola e la farina in una planetaria o in una ciotola e si aggiunge il lievito sciolto nell’acqua con lo zucchero. L’impasto viene lavorato per alcuni minuti. Poi, si aggiunge il sale e lo strutto, continuando a lavorare fino a far assorbire tutto. L’impasto viene coperto e lasciato lievitare fino al raddoppio, circa 2 ore al caldo. Successivamente, si dividono l’impasto in panetti di circa 100 g ciascuno e si stendono ottenendo dei dischetti sottili, anche sui bordi. Al centro di ogni dischetto si mettono dadini di tuma, olive nere e qualche acciughetta. Si richiude a mezzaluna e si sigillano bene i bordi premendo con una forchetta. Infine, le siciliane di Zafferana Etnea vengono fritte in olio caldo e profondo fino a doratura. Dopo averle scolate su carta assorbente, sono pronte per essere servite.

È importante sottolineare che questo articolo non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, come “È sempre mezzogiorno” e “Cotto e mangiato”, ma vuole semplicemente fornire un taccuino su cui annotare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming e dai social dei programmi, come ad esempio https://www.raiplay.it/ e https://www.discoveryplus.com/it/.

Non dimenticate di sintonizzarvi sulle nuove puntate di “Giusina in cucina” e di gustare le deliziose ricette siciliane di Giusina Battaglia!

Continua a leggere su MediaTurkey: Giusina in cucina | Ricetta siciliane di Zafferana Etnea di Giusina Battaglia