Nuovo modo di trasferire le eSIM su Android: le ultime notizie

Le eSIM sono diventate molto famose in Europa dopo che la Commissione Europea ha stabilito che devono essere utilizzate nei veicoli di nuova generazione. L’obiettivo è quello di permettere una chiamata automatica al numero di emergenza 112 in caso di incidente stradale. Le eSIM sono diverse dalle tradizionali SIM card perché non sono fisiche, ma vengono gestite attraverso un software, rendendole molto pratiche e convenienti.

Secondo le ultime notizie, Google sta prendendo sul serio l’utilizzo delle eSIM su Android. Stanno introducendo un nuovo dispositivo per il trasferimento delle eSIM, rendendo il processo molto più semplice. Ci sarà un’opzione nel sistema operativo Android che permetterà di spostare l’eSIM con pochi tocchi, quasi in modo automatico. Sono già state diffuse immagini di un Galaxy S24 Ultra su cui viene trasferita un’eSIM da un Pixel 8 Pro.

Questa funzionalità è stata in fase di sviluppo per un po’ di tempo e è stata mostrata al Mobile World Congress. Ora sembra che sia finalmente pronta per essere utilizzata. Il trasferimento delle eSIM su Android è semplice: durante la configurazione iniziale, è sufficiente selezionare l’opzione di trasferimento dell’eSIM, convalidare l’operazione sul vecchio telefono, scansionare il codice QR per attivare la nuova eSIM e il gioco è fatto.

Questa novità è già stata implementata sui dispositivi Samsung con la One UI 5.1, ma ora è stata estesa anche ad altri dispositivi non Samsung con la One UI 6.1. Inoltre, la funzionalità di trasferimento delle eSIM su Pixel 8 Pro non è limitata solo ai dispositivi Google. In pratica, il supporto per il trasferimento delle eSIM su Android è in fase di attivazione e probabilmente sarà disponibile per tutti i modelli Android. Questo rappresenta un grande passo avanti in termini di facilità d’uso e gestione delle eSIM.

Al momento, questa novità non è ancora disponibile per gli utenti italiani perché è supportata solo dall’operatore T-Mobile. Tuttavia, è probabile che questo importante aggiornamento arriverà presto anche nel nostro paese.

