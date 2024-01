Svolta per i giovani da parte di Instagram e Facebook: ecco la nuova funzione

Instagram è diventato uno dei social network più popolari al mondo, con un’enorme quantità di persone che lo utilizzano quotidianamente. Questo social ha introdotto molte nuove funzionalità nel corso degli anni, alcune delle quali sono state poi adottate anche da altri social network come Facebook. Tuttavia, l’uso eccessivo di Instagram può essere problematico, soprattutto per i giovani. Per affrontare questo problema, Instagram ha introdotto una nuova funzione chiamata NighttimeNudges.

NighttimeNudges è una funzione che consente agli utenti di monitorare il loro tempo di utilizzo di Instagram e di impostare un limite massimo. Una volta superato questo limite, l’app verrà bloccata automaticamente fino a quando il contatore non sarà azzerato. Questo incoraggia gli utenti a ridurre il loro tempo di utilizzo e a prendersi una pausa dal social network. Questa funzione è particolarmente importante per i giovani, che spesso utilizzano Instagram in modo eccessivo e possono essere facilmente distratti da esso.

La funzione NighttimeNudges è stata specificamente progettata per i giovani adolescenti, che sono una delle fasce di età più colpite dalla dipendenza da social media. Quando un adolescente trascorre troppo tempo a guardare reel e post su Instagram, l’app si metterà automaticamente in pausa e suggerirà all’utente di prendersi una pausa e andare a dormire. Questo aiuta a promuovere un uso consapevole e sano dei social media, proteggendo anche la qualità del sonno dei giovani.

Inoltre, Instagram ha introdotto anche la funzione silenziosa, che disabilita tutte le notifiche durante determinate fasce orarie. Questo è particolarmente utile durante la notte, quando le notifiche indesiderate potrebbero disturbare il sonno degli utenti. Questa funzione mira a garantire che i giovani possano avere un sonno di qualità senza essere disturbati dalle notifiche di Instagram.

L’introduzione di queste nuove funzionalità da parte di Instagram fa parte di un movimento più ampio nel settore dei social media. Altri social network come TikTok e Facebook hanno già introdotto funzionalità simili per limitare l’uso eccessivo dei loro servizi. Questa è una risposta alla crescente preoccupazione per gli effetti negativi dei social media sulla salute mentale dei giovani. Attualmente, più di 40 stati stanno citando in giudizio l’azienda madre di Instagram, Meta, per il suo presunto contributo ai problemi di salute mentale dei giovani. L’introduzione di queste nuove funzionalità da parte di Instagram è un passo avanti verso un utilizzo più consapevole e responsabile dei social media.

In conclusione, Instagram ha introdotto la funzione NighttimeNudges per aiutare i giovani a gestire il loro tempo di utilizzo del social network e promuovere un uso più consapevole dei social media. Questa funzione mette in pausa l’app quando un adolescente trascorre troppo tempo a guardare contenuti su Instagram e suggerisce loro di prendersi una pausa e andare a dormire. Inoltre, Instagram ha anche introdotto la funzione silenziosa per disabilitare le notifiche durante la notte. Queste nuove funzionalità sono un passo avanti verso un utilizzo più sano e responsabile dei social media, soprattutto per i giovani.

